Ávila acoge el Día de la ONCE con los colores de la ilusión

El 2020, sin duda, fue un año duro para mucha gente y no pocas empresas y también lo fue para la ONCE que ha querido hacer de este 2021 algo diferente, un año desde luego más colorido que el anterior. En la jornada en que celebraron su ‘Día de la ONCE’ por trigésima vez quisieron festejarlo en Ávila organizando hasta cuatro actividades repartidas por tres puntos estratégicos de la ciudad y una cuarta, en forma de concurso fotográfico.

Se trataba de darse a conocer un poco más y también de mostrar el agradecimiento a ese ciudadano que les apoya en su día a día, además de enseñar sus cuentas, de sus aportaciones a la sociedad y en pro de las personas ciegas o con discapacidad visual, pero también de otras que forman parte de una realidad 'vulnerable'. Por supuesto quisieron agradecer a los representantes de las administraciones (presentes en el acto) su «buena predisposición siempre y que hace más fácil nuestro ser y estar».

Son palabras de la directora de la ONCE en Ávila María Quindós, quien aportaba cifras de ese duro año 2020 que les ha dejado más de 600 millones de euros en pérdidas, cuantificaba. Un año en el que, eso sí, se ha puesto en el foco las prioridades de la ONCE (con 80 años en su haber) y que pasan porque saben que lo que más se necesita es seguir prestando servicios tanto a las personas ciegas como a los que tienen discapacidad visual pero también a otras personas, a los más vulnerables.

Ávila acoge el Día de la ONCE con los colores de la ilusiónTambién explicaba Quindós que las inversiones de la ONCE han sido de 228 millones de euros en España, 5,5 de ellos en Castilla y León. Un año en el que cuentan con 8.887 nuevos empleados (más de 6.800, indefinidos), 807 del total están en Castilla y León (y casi 140 de ellos son indefinidos). Importante por tanto por la labor social destacaba Quindós la faceta empresarial, la contratación, que con 170.000 personas en sus filas es el cuarto empleador de España y el primero en el mundo de la discapacidad. Una ONCE de la que el 42,6% de su personal son mujeres; féminas que tienen mayor presencia porcentual en cargos de responsabilidad, decía. Todo ello hace de la ONCE la tercera organización con mayor reputación empresarial, según el estudio Merco.

De todo ello daba cuenta acompañada de Rosa Rubio, quien es la presidenta del Consejo Interterritorial, así como de su vicepresidente, el abulense Javier González y autoridades del Ayuntamiento de Ávila, en la persona de Ángela García, teniente alcalde de Servicios Sociales; de la Junta de Castilla y León, con el delegado José Francisco Hernández Herrero y de la Subdelegación de Gobierno, con Arturo Barral también en la mesa. A todos ellos les entregaron una carpeta con el último balance de la ONCE y también con esas reivindicaciones cuyo cumplimiento les haría mucho más fácil su día a día a la hora de hacer la compra, de transitar por la ciudad, de hacer colas en instituciones, de transitar por grandes espacios...y un largo etcétera de sugerencias más. Por supuesto hubo tiempo de agradecer el compromiso en accesibilidad del Ayuntamiento de Ávila.

Además quisieron presentar ante los medios de comunicación su nueva imagen de marca, su muñeco con bastón tan característico que se ha llenado de color para la ocasión.

De hecho se echaron este lunes a la calle en Ávila después de haber pasado por algunas capitales de provincia de Castilla y León, Comunidad que recorrerán entera tratando de concienciar y de agradecer, detallaba Rubio.

El ONCELIO, que es el nombre del logotipo en cuestión, simboliza ‘Los colores de la ilusión’. Por un lado, el histórico verde y amarillo que llevaba en su haber antes y, por otro, el rojo de la Fundación ONCE, el azul de ILUNION y el blanco del bastón, símbolo mundial de movilidad, creando así una imagen renovada, apuntaba la presidenta del Consejo Territorial.

Con todo ello tuvieron presencia en calles y plazas de la ciudad este lunes, que fueron la del Mercado Chico, la del Grande y la de Adolfo Suárez para mostrarse a todo aquel que se quisiera acercar. En el Chico lo hicieron con escolares de dos colegios, que cuentan con escolares ciegos o con discapacidad visial en sus aulas, con los que a base de preguntas completaron un parchís con el que darse a conocer; para el Grande propusieron una actividad con los ojos vendados y en el que proponían una experiencia para los sentidos: un paseo por un entorno natural pero privados del sentido de la vista; y en Adolfo Suárez dieron muestra de sus ganas de seguir creciendo a través de su grupo de teatro con el que representaron dos entremeses de Lope de Rueda.

La cuarta actividad, el concurso fotográfico consistía en tomarse una foto con un 'ONCELIO' a tamaño natural. Las tres mejores imágenes optarán a premios y deben enviarse al siguiente número de whatsapp: 637 341 131.