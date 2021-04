Color y fantasía de Brasil en el Torreón de los Guzmanes

El diputado del Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Eduardo Duque, inauguró este martes por la mañana la exposición titulada ‘Fantasía’, del pintor Jorge Matheus, muestra de mucha fuerza visual que se podrá visitar en el Claustro del Torreón de los Guzmanes hasta el 30 de abril.

Explicó Duque, tras agradecer al artista que aceptase la invitación a exponer en el Torreón, que la exposición la llenan «veinte obras, de gran formato algunas de ellas y también algunas a lápiz de pequeño formato», en la que se descubren «todos los tipos de técnicas, desde acrílico en lienzo, collages, al lápiz, y todo tipo de estilos, impresionismo, expresionismo, realismo», variedad con la cual «el autor nos intenta traspasar a los seres humanos sus emociones, y que también tiene mensaje social en algunos de ellos».

Destacó el diputado de Cultura «la actualidad de algunos cuadros, en los que los personajes que aparecen en ellos tienen mascarillas», y el hecho de que asimismo tenga «personajes famosos, de los lugares en los que ha vivido el autor, natural de Rio de Janeiro».

El artista, que por su parte agradeció la oportunidad que le daba la Diputación, explicó que llegó a la Sierra de Gredos (concretamente en un anejo de El Losar del Barco) huyendo del agobio de Madrid, quería una casa al lado de un río, «buscamos en internet y encontramos el río Tormes y la localidad de Navamorisca, nos encantó el sitio, la gente impresionante, cómo nos trata... nos enamoramos del sitio y construimos nuestra casa, nuestro sueño, y a partir de ahí estamos allí tranquilamente, viviendo en el paraíso, viendo amanecer todos los días sin la contaminación, disfrutando de la belleza de los pájaros y del río Tormes».

Sobre la obra que expone en Ávila, comentó que es una reflejo de su convencimiento de que «la gente tiene que vivir sus sueños, no tienes que dejar que otros los vivan por ellos, y cada cuadro lo veo como un sueño mío que elaboré poco a poco». Las piezas elegidas para esta cita, concretó, las realizó entre los años 2017 y 2020.

«No sé en que momento me surge la idea –añadió–, pero yo voy caminando, estoy viendo la tele o una foto, y algo me llama la atención y lo pinto», a todo lo cual añade el bagaje de «la cultura que viví, las experiencias, todo ello está dentro de mi cabeza y voy creando mis fantasías, algunas de las cuales son de niño, por ejemplo mi abuelo portugués en Brasil siempre me ayudaba a reciclar la basura para convertirla en juguetes, y muchos cuadros son reciclaje de otros cuadros o de algo que recogí e la calle y fui creando, armando, limpiando, aprovechado lo que tenía en mis manos. Son mis fantasías, mis ideas, y me gusta enseñar a la gente lo que pienso a través de mis fantasías».

La muestra puede visitarse hasta el día 30 de abril, de 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,30 horas.