Vacunación el próximo miércoles para los nacidos en 1958

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila está organizando una nueva vacunación con AstraZeneca-Universidad de Oxford, en este caso para las personas nacidas en 1958 con tarjeta sanitaria de Sacyl, mutualistas y desplazados. Este llamamiento se hace extensivo a los nacidos en 1956 y 1957 que no acudieron el día que les correspondía.

Será el próximo miércoles en el hospital Provincial cuando se vacunará a los vecinos de Ávila capital y de los municipios correspondientes a las zonas básicas de salud de Muñana, Las Navas del Marqués, San Pedro del Arroyo, Burgohondo, Muñico y Ávila Rural.

Para evitar aglomeraciones, se pide a la población acudir en la franja horaria según su mes de nacimiento:

-9:00 a 10:00 horas: enero

-10:00 a 11:00: febrero

-11:00 a 12:00: marzo

-12:00 a 13:00: abril

-13:00 a 14:00: mayo

-14:00 a 15:00: junio

-15:00 a 16:00: julio

-16:00 a 17:00: agosto

-17:00 a 18:00: septiembre

-18:00 a 19:00: octubre

-19:00 a 20:00: noviembre

-20:00 a 21:00: diciembre

Los convocados deberán portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. Si no se puede acudir se informará de próximas convocatorias por lo que no hay que hacer ningún trámite. No deben acudir aquellas personas que se encuentren en aislamiento o cuarentena, si han pasado la infección covid en los últimos seis meses o aquellos ya vacunados. Las personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación serán citadas individualmente.