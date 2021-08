"No le puedo pedir más al ciclismo"

En los últimos años Víctor Sastre ha recibido todo tipo de homenajes. «Me habéis dado todo tipo de reconocimientos», pero el de este domingo tiene otro cariz. Es el homenaje de la Vuelta a España, del ciclismo nacional con mayúsculas. «Qué más le puedo pedir al ciclismo. Qué mayor homenaje puede haber que una etapa de la Vuelta a España acabe en la puerta de tu casa. No puede haber nada más grande» reconoce emocionado Víctor Sastre.Es de justicia. «No estamos ante una etapa más. Es una etapa necesaria que trata de hacer justicia con una persona que nos ha aportado ciclistas de talla mundial» decía Javier Guillén, director de Unipúblic, en la presentación de la 15ª etapa. Se le reconocerá a Víctor Sastre su labor deportiva, pero también su labor social. Porque de su mano el ciclismo se convirtió en la década de los 80 y 90 en «una escuela de vida».

Una jornada de homenaje que vive «con la misma ilusión con la que comenzamos a trabajar desde el primer día, cuando un grupo de amigos tuvimos una idea, la de hacer –1982– una peña a Ángel Arroyo para darle apoyo en unos momentos muy complicados».Eran días duros para el ciclista abulense pero no menos para una juventud entonces tentada por las drogas. «Era también necesario mandar un mensaje a todos esos jóvenes que no sabían por dónde tirar». Se puso en marcha la Peña Escuela Ciclista Ángel Arroyo y la posterior Fundación Víctor Sastre. Y al amparo de ellas se formaron corredores que pusieron a El Barraco y sus alrededores en la primera escena del ciclismo nacional e internacional. Carlos Sastre, que ganaría el Tour de Francia 2008, José María Jiménez ‘Chava’, Paco Mancebo, David Navas, Francisco San Román, Curro García, Pablo Lastras... Este domingo es un homenaje a Víctor Sastre pero también a todos esos ciclistas abulenses que durante la década de los 90 convirtieron Ávila y El Barraco en toda una referencia en este deporte. «Imagina lo que hubiera supuesto entonces haber tenido aquí una llegada o una salida» explica Víctor Sastre. Hubo opciones de haber organizado una salida, pero no cuajó. «Ahora, gracias a Carlos García, presidente de la DiputaciónProvincial, Javier Guillén, director de Unipúblic, José María Manso, alcalde de ElBarraco, y mi hijo, Carlos Sastre, ha sido posible. Son las cuarto patas y los cuatro culpables de que este acontecimiento sea posible».

Una tarde en la que La Vuelta recorrerá las carreteras en las que tantas veces vio correr «a mis chavales» y que quiere Víctor Sastre que sirva de «mensaje de ilusión» para toda una zona que está pasando por muchos problemas por culpa de la covid-19 y el reciente fuego de Navalacruz. «Es una mezcla de sentimientos difíciles de expresar con palabras. Hay mucha gente sufriendo y queremos que esto también sea un mensaje de ilusión».