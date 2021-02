El confinamiento reduce un 37% los casos de ludopatía

Los nuevos casos de ludopatía cayeron en Castilla y león hasta «mínimos históricos» el pasado año por la pandemia y el confinamiento, cuando mermaron un 37 por ciento. Sin embargo, la pandemia ha provocado más patología relacionada con el juego online, hasta el punto que la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados alertó que el juego onlino sigue ganando protagonismo y ya supone casi la mitad de los nuevos casos y recordó que la enfermedad es «más relevante» cuanto más joven es el paciente. La memoria de Fecyljar recoge que se registraron 135 nuevos casos el año pasado frente a los 217 de 2019. De ese número, el 42 por ciento de los pacientes que llegan a las asociaciones es por el juego online mientras que el resto está relacionado con otros juegos de azar.

El presidente de Fecyljar, Ángel Aranzana, destacó que la pandemia, el confinamiento y el estado de alarma han reducido los nuevos casos a mínimos históricos, lo cual no significa menos patologías, si no casos ocultos sin tratar. Además, consideró que el confinamiento y la pandemia pueden tener efectos que aún no reflejan las estadísticas y que es posible que salgan a la luz en los próximos años en forma de nuevas patologías.

En lo que respecta a las edades en 2020, el análisis señaló que Valladolid es la provincia con mayor número de jóvenes adictos al juego, ya que los pacientes con entre 20 y 30 años suponen el 40 por ciento. Respecto a la situación de las mujeres, la Federación señaló que el colectivo solo ha representado el 6 por ciento del total por las cargas familiares que han soportado durante la pandemia del covid-19. «La mayor parte de los nuevos casos se concentra en hombre pero eso no implica que las mujeres no tengan patologías, sino que hay miedo y resistencia a reconocer el problema entre ellas» reconoció el presidente de la entidad.

En este sentido, precisó que la soledad, el sentimiento de abandono, el aburrimiento y la necesidad de evadirse de la realidad son las principales causas de la ludopatía femenina.