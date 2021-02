El PP convoca para el 20 de marzo su XII Congreso Provincial

El Partido Popular de Ávila celebrará el próximo 20 de marzo su XII Congreso Provincial Extraordinario, del que saldrá elegido el presidente de esta formación política, cargo para el que el actual, Carlos García, ha confirmado que se volverá a presentar.

El secretario general del PP abulense, Juan Pablo Martín, fue el encargado de anunciar la convocatoria de esta «importante cita para el futuro de nuestro partido», y que fue decidida en la reunión de la Junta DirectivaProvincial celebrada este lunes de manera telemática, y que contó con la presencia del presidente regional de PP y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Martín informó que, en un principio, el Congreso se celebrará de forma mixta, entre presencial y telemática, pero que se definirá por completo según se vaya aproximando la fecha de celebración y en virtud de cómo sea la evolución y la situación de la pandemia para esa fecha.

Este martes se abre el periodo de presentación de candidaturas para la Presidencia del PP de Ávila, un plazo que estará abierto durante 15 días, hasta el 2 de marzo. En caso de que haya más de una candidatura, el periodo de campaña electoral se desarrollará del 6 al 10 de marzo y el día 12 sería la votación y elección de compromisarios. Podrán participar en el Congreso un total de 1.028 compromisarios, además de los 257 miembros natos de la Junta Directiva Provincial, «lo que hace que la práctica totalidad de los afiliados a nuestro partido tendrán la posibilidad de participar como compromisarios y, si así lo desean, presentar su candidatura a poder presidirlo porque aquí hay una máxima transparencia y una máxima democracia».

candidato a la reelección. Por su parte, el actual presidente del PPde Ávila, Carlos García, confirmó su candidatura para ser reelegido en un cargo al que llegó tras ganar unas primarias en 2017 y al que hora vuelve a a aspirar «convencido y teniendo en cuenta que queremos un Partido Popular que sea un fiel reflejo de lo que es la sociedad abulense», teniendo en cuenta «las circunstancias sobrevenidas que hemos tenido que vivir durante estos 4 años y en especial este último». Ante la posible reelección de quien se prevé que encabece la única candidatura, García asegura que actuará «con el empuje de quien se siente fuerte y la ilusión de quien llega por primera vez, con el tesón de quien conoce la realidad y en este caso trata de mejorarla, con la honestidad que nos enseñaron nuestros mayores y el compromiso de la mano tendida utilizando el consenso y evitando la confrontación y la humildad de reconocer los logros de los adversarios políticos, pero siempre compañeros».

Para García, «el principal objetivo que tiene este partido de cara al 20 de marzo es recuperar lo más sagrado que tiene un partido, que es la confianza de sus votantes. Si no somos conscientes de que tenemos que servir a una causa justa y legítima que nos proponga la sociedad abulense, que es generar oportunidades, difícilmente podemos presentarnos con el aval de la gestión del PP».

Tras su victoria en las elecciones de 2017 superando en las primarias al otro candidato, Miguel Ángel García Nieto, el actual presidente provincial del PP dice haber actuado durante los casi cuatro años de su mandato «desde la cercanía y la unión con la integración real y efectiva. Hemos tenido en cuenta, a partir del 9 de junio de 2017 que lo más importante era el PP de Ávila. Hablábamos de que no tenía que haber ni vencidos ni vencedores y así lo he puesto de manifiesto en estos últimos 4 años», insistiendo en que «si alguna persona me pueda atribuir que no haya integrado a las personas que no vencieron en ese congreso, sabe que está llamando a la mentira. Todas han tenido sus cargos de responsabilidad porque son personas válidas que defienden, persiguen y trabajan por mejorar el PP de Ávila y la provincia».

Carlos García explicó su objetivo y motivaciones que le han llevado a presentarse de nuevo para presidir el PPasegurando que «tenemos que ser conscientes de las circunstancias, porque cada vez que abrimos la puerta de una institución sabemos que hay muchos abulenses que tienen problemas, y su problema es el nuestro». García piensa que «el trabajo que hemos realizado nos avala» y está seguro de que «a trabajar no nos va a ganar nadie, y a hacer propuestas y exigir lo que entendemos que es bueno para nuestra tierra, tampoco».

«Estamos en un punto de inflexión en el que conocemos perfectamente los problemas», continuó Carlos García, quien quiso dejar claro también que «no vamos a utilizar el oportunismo, la demagogia y el sufrimiento para hacer política, sino que vamos a utilizar la política para evitar el sufrimiento de la gente y sobre todo para solucionar los problemas que tiene Ávila», para cuyas soluciones el presidente del PP de Ávila dijo tener un «gran aliado como es Alfonso Fernández Mañueco, que en estos 4 años ha sido capaz de entender todas y cada una de las reivindicaciones que ha planteado este partido y que ahora hay otros que se quieren atribuir».