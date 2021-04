Un convenio, en pro de una ciudad más sostenible y verde

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila (Coacyle), Julia Chamorro, y el director del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, Luis Santos, firmaron este viernes un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de interés general y social de innovación en materia de infraestructura verde.

Entendía el regidor que el momento que atravesamos «es crucial» para esta colaboración a tres bandas que por primera vez firma el Consistorio. Se trata de «rodearse de los mejores» para empezar a proyectar con mucho tiempo por delante -ya que en principio el convenio es a cuatro años vista-, un modelo de ciudad diferente. Una urbe en la que se piense en mejorar la calidad de vida de sus habitantes que de algún modo «piense en verde», pero también en «azul» apuntaba Santos. En la que naturaleza y agua ganen terreno. Máxime porque el agua y el abastecimiento en general siempre ha sido un problema en nuestra ciudad, explicó el regidor que apuntó en que habrá que hablar de reutilización del agua, aunque sea costoso en lo que respecta a las infraestructuras pero hay que ir pensando «en un uso sostenible».

Es un iniciar el camino, aún no hay nada concreto, pero para echar a andar de algún modo hay que empezar por el principio. Ese principio es que en el fondo, con la pandemia, y en especial con el confinamiento estricto que sufrimos entre marzo y junio todo el mundo se vio en la necesidad de conectar, de volver a la naturaleza. En ello puso la vista Chamorro. Además recordaba el alcalde que estamos inmersos en esa estrategia de desarrollo sostenible que es la Edusi y que además viene acompañada de fondos pues en ocasiones hay proyectos que no se pueden llevar a cabo porque no hay financiación.

Sánchez Cabrera definió la rúbrica de esta colaboración como la de «una declaración de intenciones para el trabajo conjunto que beneficie a la ciudad en ese desarrollo sostenible».

Para Chamorro ellos lo que tienen que aportar desde el colegio de arquitectos es su conocimiento como profesionales, pero también como ciudadanos y estimó que «creemos que podemos sacar mucho partido». Se trata de poner en marcha una idea general para después proponer algunas intervenciones concretas, decí y sacar ese partido al «entorno que tenemos».

Luis Santos por su parte se puso al servicio del Ayuntamiento desde el instituto de investigación vallisoletano. Puso sobre la mesa los 25 años que tiene en su haber y algún que otro premio logrado en este camino en el que su investigación decía se lleva a cabo desde un punto de vista «multidisciplinar».Recordaba además que ya conocen Ávila pues para la ciudad trabajaron en su Plan General. Desde allí darán ltrabajarán en pro de un progreso adecuado que, como decíamos «piense en infraestructuras verdes pero también en azul».

Participar, proponer e investigar marcarán la hoja de ruta.