Menos contagios y brotes y un día más sin fallecidos

Ligera tregua se percibe de los datos hechos públicos este domingo por la Consejería de Sanidad y que lógicamente se refieren al día anterior. Notifican en Ávila 8 contagios que son 10 menos que los registrados el viernes; 18 brotes, (dos menos que entonces) y 122 personas vinculadas a ellos (nueve menos). Además un día más y ya son 17 los fallecidos en el hospital se mantienen en los 337, cifra a la que se llegó el pasado 25 de marzo y que por suerte continúa sin aumentar.

La mala noticia es que los datos de ocupación hospitalaria vuelven a la situación de hace dos días con 15 hospitalizados en planta y cuatro en UCI. Esos 15 son dos más que el día anterior, lo que hace crecer la ocupación en planta de 3,67% a 4,23 y son nuevos ingresos ambos puesto que no se han producido altas; por su parte, la ocupación UCI se queda igual, al 22,22%. Eso en cuanto a la situación covid porque la situación hospitalaria a nivel general pasa porque de las 18 camas disponibles en UCI hay 10 ocupadas, esto es, se encuentra al 56% y en el caso de la ocupación por planta según los últimos datos hay 355 camas habilitadas y de ellas están ocupadas 255, esto es el 72%.

Con esos 8 nuevos diagnósticos son 12.199 los afectados por el virus desde que se inició la pandemia. Por cierto que es la cifra más baja de nuevos diagnósticos desde el pasado día 3 de abril cuando sólo hubo uno.

En las últimas 24 horas registradas por Sanidad hay que decir que la situación de la vacunación no se ha visto alterada, el sábado no se produjeron nuevas inoculaciones del suero y las dosis administradas se mantienen en las 52.527 del viernes. Con ellas se ha conseguido inmunizar a ciclo completo a un total de 18.761 personas.

Hay una buena noticia y ésa es la llegada de nuevas dosis en las últimas horas, concretamente 1.500 de Moderna. Lo que hace que al no haber habido nuevas vacunaciones bajen los porcentajes respecto de dosis administradas sobre las existentes. Del 85,3 cae hasta el 83,27%. Es una situación puntual, ya que para la jornada de este lunes hay una llamada masiva a la vacunación en las zonas básicas de salud de Cebreros y de Sotillo para aquellos nacidos en los años 1956 y 1957 que tendrá lugar en Sotillo, en el centro cultural La Pasada y a la que, si todo va como las últimas dos jornadas de llamamiento masivo, a buen seguro se incrementarán considerablemente el número de personas vacunadas. Astrazéneca es la vacuna que se les inoculará. Cabe recordar que la jornada del jueves marcó récord con más de 2.600 pinchazos y la del viernes sobrepasó también los 2.000. Además contamos con más vacunas gracias a la llegada de la remesa de Moderna, que no es la que se administra en estas convocatorias multitudinarias pero que permitirá mantener el ritmo de vacunación en otras franjas de edad y sectores vulnerables de población.

Una noticia positiva más que pasa por la tasa de contagiosidad que se reduce de 1,6 a 1,32, muy importante teniendo en cuenta que es el número de personas que se estima que puede verse contagiado del virus por cada afectado. Recordar que a partir de 1 se considera peligroso y esa cifra la pasan prácticamente todas las provincias de Castilla y León.

En cuanto a la llamada a la vacunación de este lunes recordar que a ella no deberán acudir personas ya vacunadas, personas que hayan tenido el Covid-19 en los últimos 6 meses, personas con síndrome de Down (cuya vacunación va por otra vía), personas que reciben diálisis, trasplantados o en tratamiento oncológico (igual que en el caso Down) o personas con la enfermedad o en cuarentena por Covid-19. La vacunación será en horario de 15 a 21, así los nacidos en enero y febrero están llamados a las 15 horas, los de marzo y abril, a las 16; los de mayo y junio, a las 17; los de julio y agosto, a las 18; los de septiembre y octubre, a las 19; y, por último los de noviembre y diciembre, a las 20 horas para finalizar a las 21.

Un último apunte: hay dos municipios cuya tasa a 14 días preocupa en la provincia por tener más de 5.000 habitantes y ver más restricciones en el horizonte cercano. Son Ávila y Arenas y especialmente este último que no sólo no logra mejorar sino que ha ido a peor en las últimas 24 horas y que todo hace pensar que el interior de la hostelería y las casas de apuestas están condenadas al cierre este lunes. Si el viernes su tasa era de 346,78, un día después ha subido a casi 400 y teniendo en cuenta que las restricciones irán a más con 150 casos por cada 100.000 la situación es bastante negativa. En el caso de Ávila permanece en los mismos 130, 21 casos por cada 100.000 del viernes. No ha ido a más, pero queda poco margen, puesto que esa tasa de 150 está también demasiado cerca.