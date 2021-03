Refuerzo del control del cierre perimetral por San José

El cierre perimetral decretado para el puente de San José en las comunidades en las que este viernes es festivo y no tenían restricciones a la movilidad por la pandemia, como Madrid y Extremadura, lleva a Ávila a reforzar los dispositivos policiales de vigilancia para controlar que la llegada de personas a la provincia, ya sea en su vehículo particular o en transporte público, se realiza acorde a las excepciones estipuladas en el marco del estado de alarma, esto es, por razones laborales o de estudios, para cuidar personas mayores, menores o dependientes, para acudir a centros sanitarios o para retornar a la residencia habitual, entre otras. Así, acudir a la segunda residencia, visitar a familiares o hacer turismo todavía no está permitido si el desplazamiento implica cambiar de comunidad autónoma.

Según se confirmó desde la Subdelegación el Gobierno en Ávila, en este tramo final de la semana habrá dispositivos de Guardia Civil en los accesos a la provincia y por parte de Policía Nacional en las estaciones de tren y autobús. Desde la institución se especifica que no se trata de un dispositivo especial como tal, porque las labores de vigilancia se llevan realizando durante todo el estado de alarma dado que Castilla y León, independientemente del día de San José (que aquí no es festivo), está cerrada perimetralmente desde finales de octubre, pero «sí se reforzará en estas fechas», se traslada.

El motivo no es otro que la previsión de posibles desplazamientos desde comunidades limítrofes como Madrid o Extremadura, las cuales además afrontan un puente festivo y tienen limitada la movilidad, aunque no de forma habitual, sí de forma específica para este puente de San José y para la próxima Semana Santa. Así se acordó en el último Consejo Interterritorial de Sanidad para contener contagios y evitar una cuarta ola de la COVID-19 y se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).