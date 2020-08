La Junta reduce aforos y pide a ciudadanos limitar contactos

La Junta de Castilla y León ha decidido adoptar medidas más restrictivas debido a la «mala» evolución de la pandemia como la reducción de los aforos al 50 por ciento en establecimientos abiertos al público, la obligatoriedad de la mascarilla en la piscina, un menor número de asistentes a bodas y entierros o el cierre de peñas. Además, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, pidió este jueves a los ciudadanos que limiten su actividad en el trabajo y en el ocio a relaciones con convivientes en familia, laboral o grupos de amigos habituales.

Igea anunció que el anexo de medidas frente a la covid-19 que el Gobierno regional aprobó ayer obligará a reducir a la mitad el aforo como norma general en establecimientos abiertos al público, entre ellos la hostelería. Se trata de un «amplio catálogo» que contempla «muchas situaciones particulares», tal y como explicó Igea, como que se permite la apertura de terrazas a los negocios de ocio nocturno en las mismas condiciones que el resto. A su juicio, este escenario es «bastante parecido» a lo que fue la fase 2 de la desescalada.

«Estamos en una situación preocupante. La incidencia sigue creciendo, pero no al ritmo de hace meses. Pero preocupa intensamente», transmitió el portavoz, quien lanzó un mensaje a la sociedad regional de que «es muy importante frenar este crecimiento de la incidencia si no queremos vernos obligados a utilizar otras herramientas».

Así, entre las medidas acordadas se encuentra que la mascarilla serás obligatoria en la piscina «en todo momento salvo durante el baño». Además, las limitaciones de aforos a aplicar a los diferentes sectores de actividad, como regla general, pasan del 75 al 50 por ciento. Además, se reducen los límites máximos de ocupación de determinados eventos, en particular: la participación en los entierros pasa de un máximo de 75 personas a 50 personas y en las ceremonias o celebraciones nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles, se restringe la ocupación a un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 100 personas en espacios cerrados.

Por otro lado, las visitas en grupo a museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales, incluida la actividad de guía turística, se reducen de 25 personas a diez personas máximo.

Hostelería

Respecto a la actividad de hostelería, restauración y sociedades gastronómicas, el aforo para consumo en el interior de estos establecimientos no podrá superar el 50 por ciento en barra, y si es en mesa, no podrá superar el 75 por ciento del aforo en el caso de salas de hasta 40 comensales y del 50 por ciento en el caso de más de 40 comensales, y además, se prohíbe cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie.

En relación con el ocio nocturno, se extiende la medida de cierre prevista en la orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 14 de agosto -que incluía discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo-, a todos los establecimientos previstos en el apartado de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León si bien, se permite a estos establecimientos la apertura de terrazas al aire libre, si las hubiera, en las mismas condiciones que el resto de establecimientos de hostelería y restauración, «en la idea de que dicha actividad lúdica se desarrolla al aire libre, si bien, sujeta a las mismas limitaciones que las dispuestas para el sector de la hostelería y restauración».

El plan de la Junta incluye el cierre de peñas «posibles focos de contagio y de relajación por los asistentes a las mismas de las medidas de prevención y ante las dificultades de seguimiento y control de las personas que han participado en las actividades desarrolladas en las peñas ante la posible declaración de un caso o brote en las mismas».

Todas las nuevas medidas incluidas en este plan ratificado ayer por el Consejo de Gobierno, que estuvo reunido hasta bien avanzada la tarde, entrarán en vigor desde las 00.00 horas del 22 de agosto y mantendrá su eficacia mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.