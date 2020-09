Feria del Disco contra viento y marea

Bumbury o Loquillo protagonizan sólo algunas de las miles de portadas de discos que se exhiben desde este sábado en el Paseo del Rastro. Discos de vinilo cuya contemplación, en estos tiempos de dominio digital, no deja de resultar sorprendente y, a la vez, llevarte a tocarlos, a curiosear entre ellos en busca de quién sabe qué joya con la que aumentar nuestra discoteca particular, la que todavía ocupa sitio en casa. También música en formato CD -sobre todo- puede encontrarse en la Feria del Disco de Ávila, en la que cuatro expositores ofrecen unas 50.000 referencias discográficas, a las que este año se han sumado también libros dedicados a figuras del rock, incluso convertidos en Playmobil. «Están todos los estilos y todos los formatos, aunque el vinilo es lo que más buscan los coleccionistas», destacó el organizador, Carlos Ramírez.

Esta octava edición de la Feria del Disco en Ávila llega en septiembre porque las «circunstancias sanitarias» no permitieron su celebración en junio, tal como explicó el concejal de Cultura, Ángel Sánchez. Gel hidroalcohólico a la entrada y guantes a disposición del público permiten buscar entre los discos con seguridad.

A pesar del empeño puesto por el Ayuntamiento de Ávila y la organización por mantener el evento, lo cierto es que el tiempo no acompaña demasiado. El sábado resultó ventoso y desagradable, a pesar de lo cual no faltaron quienes se detuvieron ante los expositores y curiosearon entre los discos allí expuestos. No obstante, la Feria del Disco permanecerá este domingo durante todo el día abierta, por lo que Sánchez animó a los abulenses a acudir a ella, también como gesto de apoyo a la cultura que tan complicados momentos está pasando a raíz de la pandemia.

Precisamente por la necesidad de mirar al futuro para un sector que clama por que «nos dejen trabajar», el organizador de la Feria del Disco, Carlos Ramírez no dudó en plantear al concejal de Cultura algunas propuestas novedosas para la próxima edición.

Feria del Disco contra viento y marea - Foto: David Castro«La Feria del Disco de Ávila en esta octava edición ya se consolida como un referente a nivel nacional en un espacio como éste del paseo del Rastro, es verdad que con el tiempo algo incierto, pero como vivimos en un año de incertidumbre, una más», afirmó Ramírez, que confía en que el próximo año la feria pueda celebrarse en sus fechas habituales del mes de junio, incluso acogiendo un concierto de algún grupo abulenses para animar el evento, propuso.

Este año la Feria del Disco incorporó una charla-coloquio sobre la Historia del Rock ofrecida ayer por el propio Carlos Ramírez y celebrada en la misma sala del Episcopio en la que hasta el 11 de octubre puede verse una exposición sobre Bruce Springsteen, otra de las actividades complementarias a la feria que, de cara al año próximo, la organización quiere repetir, aunque dedicándola a alguna otra figura de la música.