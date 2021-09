Que llegue el siguiente

Ha sido este 2021 su primer año como Sub’23 pero Inés Cantera –19 años– ha aterrizado con fuerza en una categoría en la que competir con las ‘mayores’ no la ha impedido cerrar la temporada «mejor de lo esperado», no sólo a nivel de clubes sino también con la SelecciónEspañola, con la que fue protagonista en un Campeonato de Europa de Ciclismo en Carretera en la que acabó siendo la más destacada –18ª– del combinado nacional en una prueba en la que rodó con las mejores hasta los últimos kilómetros. Tiene motivos para esperar con ganas la llegada del 2022.

«La valoración de este año es buena.Ha sido un año para disfrutar pero, sobre todo, de aprendizaje y adaptación a la categoría. Hay mucho salto de Júnior a Sub’23, de correr con gente de tu edad a verte con gente que te saca 20 años» comenta la ciclista de Navaluenga finalizado el curso.

El 2020 ya lo cerró de la mejor manera posible. La abulense se despedía de la categoría Júnior dando un recital –general, dos victorias de etapa y clasificación de la Montaña– en la Bizkaikoloreak, prueba de la Copa de las Naciones. Era un buen punto de partida para un 2021 en el que no sólo cambiaba la categoría –de la Júnior a la Sub’23– sino de equipo, del Moreaga al Sopela Women’s Team. Yel salto «fue mejor de lo que me esperaba» aunque el inicio de temporada «no fue del todo fino». Las bajas temperaturas en las primeras carreras, una caída, problemas en la bici en el Gran Prix Feminin de Chambery, en Francia... No tenía la suerte de su parte pero «me dije que no podía seguir así». En la Volta Comunitat Valenciana «comencé a encontrar sensaciones». Las confirmó en el Campeonato de España. Cuarta posición en la clasificación general y subcampeona de la categoría Sub’23. «Iba motivada, sin presión, pero nunca creí que me vería con Mavi García o Ane Santesteban, que han sido las que han ido a los Juegos Olímpicos. Al final pequé de inexperiencia, de no saber corre. No tengo la misma experiencia que ellas, pero de La Nucía me fui muy contenta». Una caída en una de las pruebas de la Copa la dejó sin poder montar cerca de un mes, pero su regreso con las pruebas del Torneo Euskaldun Féminas –estrenaba su casillero de victorias en Sub’23 con la ascensión a Iturreta– demostraron que estaba recuperada.

Todo ello para poner el broche del año con el Campeonato de Europa de Ciclismo en Carretera en Trento,Italia. «Era un recorrido que no se ajustaba a mis peculiaridades. Tenía un poco de subida pero lo demás era para ciclistas de potencia pura. Lo pagué» señala la abulense, que pese a ello fue la mejor del combinado de Gemma Pascual. Tenían a Sara Martín como la ciclista llamada a protagonizar la jornada pero fue finalmente la abulense la más destacada.

Acaba el 2021 con buenas sensaciones y con ganas de «seguir progresando poco a poco». Estudiante de Diseño y CreaciónDigital en la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, aún no sabe si seguirá en el Sopela Women’s Team, donde reconoce que se encuentra muy a gusto.Es tiempo de valorar.