"La peor Semana Santa de la historia" para la hostelería

La Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila convocó un nuevo ‘Martes de platos rotos’ frente a la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, el primero tras la celebración de la Semana Santa, donde manifestaron que, “sin contar la del año pasado, ha sido la peor de la historia para la hostelería” abulense.

El presidente de los hosteleros abulenses, Fernando Alfayate, quiso, en primer lugar, mostrar su agradecimiento “a toda la población y a todos los hosteleros porque se ha demostrado que haciendo las cosas bien, como lo estamos haciendo, estamos llegando a una incidencia muy baja”, si bien puntualizó que “no es lo que todos quisiéramos, que es la incidencia cero, pero es una buena noticia”.

Y recalcó que aunque en otras localidades de Castilla y León “por degracia” han tenido que cerrar el interior de los locales, “en Ávila todavía aguantamos”.

No obstante, insistió en las reivindicaciones habituales del sector y recordó que “las ayudas no llegan, no llegan las vacunas, nos llegan las indemnizaciones, por lo que estamos muy, muy mal” y recalcó que ha sido una Semana Santa “nefasta”. En este sentido, precisó que durante las jornadas del sábado y del domingo, en las que el buen tiempo acompañó, “ha habido algo de gente de la capital y de la provincia”, pero a pesar de eso “han sido días malos, y con eso no podemos vivir”. Por este motivo, insistió en su reclamación de abrir las fronteras de la comunidad autónoma, “ya que en la provincia, sobre todo en pueblos limítrofes, como Las Navas del Marqués o Cebreros, no han tenido trabajo, y a escasos cinco kilómetros de esas localidades han estado llenos”. Incluso precisó que se han dado casos en pueblos limítrofes de la comunidad de Madrid que han tenido que ir a buscar extras a la provincia de Ávila para trabajar en hostelería, “ya que en los pueblos de Madrid no daban abasto”.

Finalmente, y ante los constantes cambios de normativa que se están viviendo y que afectan principalmente al sector hostelero, aseguró que “cuando las normas se cambian a mitad del juego varias veces no hay justicia, y para Ávila sigue siendo una situación injusta, porque ya podríamos estar en la fase 2 ó 3 (…) y seguimos con fase 4 con el resto de la comunidad, a pesar de estar mucho mejor que el resto”.