La artista abulense Teresa Romero ha sido seleccionada por una de sus últimas obras escultóricas para el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, prestigioso certamen que cumple su 56 edición, éxito que le ha llegado por un bodegón realizado en terracota al que ha titulado Peras para compota.

Esa obra, que conjuga la perfección formal con una notable fuerza expresiva, fue una de las 24 seleccionadas por el jurado del premio nacional de entre las 72 que se presentaron al certamen, y junto a las pinturas también destacadas conforman una exposición que puede verse en la Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid hasta este domingo. En la inauguración de la muestra estuvo presente la Reina Sofía, que se acercó a ver la obra de Teresa Romero y compartió con ella unas palabras.

Muy satisfecha por este nuevo reconocimiento a su labor creativa, más teniendo en cuenta la dificultad y mérito que significa ser una de las pocas seleccionadas de entre las más de 70 obras presentadas, Teresa Romero explicó a Diario de Ávila que esta obra está realizada en terracota policromada, un material en el que está trabajando especialmente en los últimos años, una pieza a tamaño natural que conforman una caja de cartón que tiene diez peras, un plato con otras tres peras y un cuchillo, una llave antigua y un tarro, colocado todo ello sobre un soporte rectangular.

Teresa Romero, seleccionada en el Premio Reina Sofía A la hora de hacer sus piezas, explica la artista abulense, «trabajo siempre, o casi siempre, sobre el motivo real que voy a recrear, y lo hago desde la emoción, desde el sentimiento, me dejo llevar por esa sensibilidad y creo que es algo que a mí me funciona muy bien, porque me siento satisfecha con el resultado de mi trabajo y también porque creo que al público le llega lo que yo quiero expresar».

Trayectoria exitosa. Con este nuevo éxito en su trayectoria –al que se suman, entre otros reconocimientos, el Premio de Escultura Santiago de Santiago del 87 Salón de Otoño de Madrid en 2020, Medalla y Diploma en el 38 Certamen de Pequeño Formato de Madrid 2019, ser seleccionada en el LXXXV Salón de Otoño de Madrid de 2018 o ser también seleccionada para el 53 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura de 2018–, Teresa Romero manifiesta que sigue trabajando en su proyecto creativo, con ilusión añadida, «centrada especialmente en la escultura, porque creo que con mi forma de trabajarla conjunto lo escultórico con lo pictórico»; la pátina de pintura que da a sus escultura, siguió explicando, «la realiza casi siempre con óleo, en vez de con acrílico, porque consigo de esa manera unas texturas que me gustan más».

Y todo ello, practicando un estilo que ella misma ha denominado como realismo figurativo y que, consiguiendo que la imagen fiel de su referente esté llena de personalidad, se ha convertido en su seña de identidad creativa.