500 personas de alto riesgo se vacunan también esta semana

Unas 500 personas con condiciones de riesgo muy elevado de covid-19 grave, por procesos oncológicos y oncohematológicos, trasplante de órganos, diálisis, o síndrome de Down con más de 40 años de edad, entre otras circunstancias, están citadas para comenzar a vacunarse esta semana en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense. Así lo confirmaba este martes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, tras mantener una reunión de coordinación con la gerente de Asistencia Sanitaria, las directoras de Atención Primaria y Especializada, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad y el secretario territorial al objeto de analizar y supervisar el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en la provincia y que como apuntó, “está cogiendo ritmo y llegando a un buen número de personas”.

Ese medio millar de personas con muy alto riesgo, pertenecientes al Grupo 7, recibirán la vacuna de Moderna, independientemente de su rango de edad, pues como señaló el delegado territorial, “es muy importante que estén protegidas porque están muy expuestas”.

En esa reunión de coordinación se supervisaron todos los detalles de la vacunación masiva prevista para este miércoles y el jueves en el Hospital Provincial, a la que están citadas 1.478 personas nacidas en 1956 de los municipios de la provincia. Una convocatoria “muy importante”, según palabras de Hernández Herrero, con una instrucción horaria de entre 80 y 90 personas a la hora a las que se inoculará la vacuna Astra Zeneca, como ya se hizo a cerca de 500 personas de la capital el pasado 4 de abril.

Y precisamente a esas personas nacidas en 1956, residentes en la capital abulense, que el pasado domingo no pudieron acudir a vacunarse por cualquier motivo, ya fuera por no haberse enterado de la convocatoria o por no poder desplazarse al Hospital provincial, se dirigió este martes el delegado territorial de la Junta para anunciarles que también podrán recibir la vacuna este miércoles y el jueves en las instalaciones del Hospital Provincial, eso sí, “ajustándose a los tramos horarios y días fijados para las 1.478 personas de la provincia de Ávila para evitar colapsos y demoras en la vacunación”.

Respecto al proceso de vacunación de estos dos días, José Francisco Hernández Herrero comentó que se realiza en “unas instalaciones muy accesibles, con grandes espacios y zonas de aparcamiento donde está todo preparado para que en el entorno de 15 minutos, todo lo más, una persona acceda de forma peatonal o con su vehículo al antiguo archivo, donde recibe la vacuna y donde tiene un periodo de cinco minutos dentro de las instalaciones y diez fuera para observar posibles reacciones adversas. Todo muy cómodo para la ciudadanía”. Quiso incidir además en que “es importante la vacunación, pues nos protegemos nosotros, protegemos a nuestro entorno y estamos haciendo algo importante también para logar la inmunidad de la sociedad abulense”. Por eso, “aún a sabiendas de que habrá gente que tendrá que emprender viaje, a los que les rogamos máxima atención al desplazarse a Ávila capital, creemos que es muy importante que vengan al Hospital Provincial a recibir la vacunación”, añadió.

Posteriormente, “en semanas próximas y en función de la vacuna que vayan recibiendo, se establecerán otros procedimientos de vacunación”, precisó el delegado territorial, en referencia al anuncio de este lunes de la consejera de Sanidad de la puesta en marcha de cuatro puntos satélite en Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada, Arévalo y Piedrahíta, para “aproximar la vacuna a los receptores de la misma, pero eso será en las semanas posteriores y en función de las dosis que vayamos recibiendo”, apuntó.

La vacunación a las personas nacidas en 1956 se acompasará también con la que se viene administrando a otros colectivos, como las personas menores de 80 años, que ya están siendo ya llamadas esta semana; algunas personas, muy pocas, que quedaban de servicios esenciales y 353 personas pertenecientes a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil con la vacuna de Astra Zeneca, a los que el delegado territorial de la Junta quiso agradecer “su trabajo en la pandemia”.

Hernández Herrero quiso subrayar el “esfuerzo” que se está haciendo por el Sistema Público de Salud, pues “en la provincia de Ávila estamos vacunando a muchísimas personas en porcentajes muy amplios, gracias al trabajo en fines de semana y festivos, mañana, tarde y noche. Mi agradecimiento a todos los profesionales, empleados públicos, voluntarios de Protección Civil que están participando en este proceso de vacunación, que está cogiendo ritmo y es la mejor estrategia para contrarrestar los efectos de la covid-19”.

También agradeció a los alcaldes de la provincia y al presidente de la Diputación “la difusión que están haciendo de esta convocatoria a la población en general durante estos días, con algunas iniciativas muy loables como la del Ayuntamiento de El Barco de Ávila que ha ofrecido el transporte público para los desplazamientos”.