El V Encuentro de Música Militar reunirá a 190 intérpretes

190 integrantes de cuatro unidades de diferentes cuerpos protagonizarán el día 25 de septiembre el V Encuentro de Unidades de Música Militar de Ávila, una cita con la música castrense ya tradicional que se recupera en 2021 tras la suspensión a la que obligó el pasado año la grave situación de la pandemia.

Los participantes en este encuentro se reparten entre los 77 de la Unidad de Música de la Guardia Real, 41 de la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey número 1, 42 de la Unidad de Música del Mando Aéreo General y 30 de la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército. En el conjunto de intérpretes se cuentan 15 mujeres, una cifra que los organizadores consideraron «interesante» por lo que significa de que la presencia femenina crece en todos los ámbitos del Ejército.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el general de División del Cuerpo de Intendencia y director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, Justino Tamargo, presentaron ayer, acompañados por varios representantes de las Fuerzas Armadas, este «acto tan importante para la ciudad» (según destacó el primer edil), que repartirá su contenido entre dos actos, una retreta militar en el Mercado Grande a partir de las 18,00 horas, y un concierto en el Lienzo Norte a partir de las 20,00.

La retreta se abrirá con un arriado de la Bandera Nacional por un piquete de honores del Regimiento de Infantería Inmemorial, durante el cual todos los músicos interpretarán el Himno Nacional. Seguirá a ese acto un toque de oración «por todos los que dieron su vida por España», para finalizar con la interpretación de la retreta militar.

Antes de reunirse en la retreta, las cuatro unidades de música realizarán tres pasacalles por el casco histórico de la ciudad que partirán después de las cinco de la tarde del Mercado Chico, de la plaza Pedro Dávila y de la plaza de la Catedral, recorridos independientes que finalizarán a las 17,45 y durante los cuales interpretarán marchas militares y otras piezas preparadas para la ocasión.

El concierto en el Lienzo Norte, para el cual se ofrecerán invitaciones a partir del próximo lunes en las taquillas del Palacio de Congresos abulense, será interpretado por la Unidad de Música de la Guardia Real, formado por 82 músicos entre los que se cuentan cuatro mujeres. La dirección del recital correrá a cargo del teniente coronel músico armando Bernabéu Andreu, director de esa Unidad.

El repertorio preparado para la ocasión los conforman la marcha Concert March From 1941, de J. Willians; el poema sinfónico Pilatus, de S. Reineke; la danza Danzas guerreras del príncipe Igor, de A. Borodin; la obertura Guillermo Tell, de G. Rossini; la marcha Al Príncipe de Asturias, de F. Grau; los popurrís Boceto legionario y Recorriendo España, con arreglos de F. Grau; y la fantasía militar El sitio de Zaragoza, de C. Oudrid con arreglos de Grau.