Después de seis meses sin hablarse y con una reconciliación cada vez más impensable entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, el Dj vuelve a conceder una exclusiva atacando duramente a la tonadillera y, en esta ocasión, dándole donde más le duele, su posible regreso a prisión.

A pesar de que el cantante aseguró hace unas semanas que no iba a hablar más sus conflictos familiares porque necesitaba tomar distancia y recuperarse tanto anímica como fisícamente - ya que la guerra con la tonadillera le había afectado a todos los niveles, haciéndole temer incluso una recaída en sus adicciones - Kiko ha tardado poco en romper su silencio y dar una nueva e inesperada estocada a su madre.

Después de conocer que la Fiscalía pide para Pantoja tres años de cárcel por un presunto delito de insolvencia punible, Kiko no duda en afirmar en la revista Lecturas, sin paños calientes, que "mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora". Unas palabras especialmente dolorosas para la artista, cuyo paso por prisión en 2014 le causó un trauma del que a día de hoy todavía es incapaz de hablar.

Kiko remata a Isabel Pantoja: "Estaría mejor en la cárcel"

Atacando especialmente a su tío Agustín, el Dj asegura que dice estas duras declaraciones porque, de estar en la cárcel, su madre no tendría a su hermano, al que define como "su veneno", "comiéndole el coco" todo el día. Además, demostrando que ya poco le importa lo que le pueda suceder a la tonadillera, Kiko cree que "en la cárcel tendrá tiempo de reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal".

"Mi madre me debe casi cinco millones. Le he mandado un requerimiento y si no cumple, presentaremos las demandas", confiesa el marido de Irene Rosales en Lecturas dejando claro que está dispuesto a todo para recuprar su dinero, incluso a llevar a Isabel Pantoja ante el juez.

Unas palabras durísimas sobre las que Kiko parece no arrepentirse. Y es que esta mañana, continuando con su rutina, el Dj llegaba a su casa visiblemente tranquilo y respondiendo un "no digas eso" cuando le preguntamos que algún día tenía que ocurrir su estocada final a su madre.

Sin embargo, Kiko ha preferido guardar silencio acerca de si piensa realmente que Pantoja estará mejor en la cárcel que en Cantora. Unas palabras que habrán dolido especialmente a la tonadillera, de quien tampoco desvela si espera algún tiempo de reacción.