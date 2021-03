La Diputación fomenta la igualdad desde la escuela

La Diputación Provincial de Ávila, a través de su área de Familia, Dependencia y Oportunidades, ha apostado de una forma original y ‘desde la cercanía’ por fomentar la igualdad de género en la sociedad abulense desde la escuela, a través del camino de la publicación de un libro especialmente pensado para los escolares en el que ese tema es tratado acercándose a una docena de mujeres que han destacado a lo largo de la historia por su singularidad y su capacidad de lucha y consecución de grandes metas.

El presidente de la Diputación, Carlos García, y la vicepresidenta segunda y diputada de Familia, Dependencia y Oportunidades, Beatriz Díaz, presentaron ese libro, titulado Mujeres que dejaron huella en Ávila, acompañados por la autora del trabajo, Sonsoles Pérez, técnico de Diputación; Sandra Morán, su ilustradora, y dos de las mujeres homenajeadas, Juana María González Cavada y Rosa Villacastín.

Explicó Sonsoles Pérez que «este pequeño libro es un proyecto más de los que hacemos en el Departamento de Mujer y está dentro de nuestro quinto Plan de Igualdad; ya llevamos muchos años trabajando para fomentar la igualdad de género entre los niños y niñas de la provincia, y normalmente todos los años enviamos a los colegios de Primaria e Infantil un cuento sobre igualdad de género, y para este año propuse a Beatriz Díaz que podíamos hacer algo diferente».

La intención del libro, «para el que me han apoyado muchísimo, y que ha salido adelante aunque hemos tenido alguna dificultad», es fundamentalmente que «los niños y niñas de la provincia conozcan la historia a través de las mujeres, que también hemos intervenido en ella». Las elegidas para este libro son Isabel de Castilla, Josefina Carabias, Jimena Blázquez, Juana de Pimentel, Santa Teresa, virreina María Dávila, Dolores de Palacio, Pilar Losada, Adelina Labrador, María Luisa Narváez (duquesa de Valencia), Juana María González Cavada (presidenta amas de casa a nivel nacional) y Rosa Villacastín.

De cada una de esas mujeres escogidas por su valor, se ofrece «una biografía muy sencillita, para que llegue a los niños».

Rosa Villacastín aseguró que haber sido elegida para este libro era «todo un honor inmerecido que no me podía creer; imagínate que comparto páginas con mujeres tan grandes como Isabel de Castilla o Teresa de Jesús, y otras más recientes como Josefina Carabias».

romper estereotipos. El presidente de la Diputación, Carlos García, agradeció su presencia a dos de las seleccionadas para dar contenido al libro, Rosa Villacastín y Juana María González, y destacó el hecho de que no solamente «sean un referente que ha dejado huella en esta provincia, sino también que sirvan de ejemplo, de modelo identificativo a la hora de romper estereotipos y trabas que por el mero hecho de ser mujer lastran a la sociedad».

Lo más importante para la Diputación con este libro, siguió, «es plasmar ese compromiso, ese ejemplo que no solamente son imágenes y textos sino que va más allá, esas doce mujeres son ejemplos de empoderamiento, que es lo que pretende la Diputación. No podemos desaprovechar ese talento y desde la Diputación lo tenemos muy claro: no solamente los niños y niñas cuando vean este libro tienen que ver en vosotras un claro ejemplo de entrega, de trabajo, de lucha, de resistencia muchas veces para romper esas grandes cadenas que la sociedad muchas veces ha puesto a la mujer, y creo que desde la instituciones tenemos que tener muy claro que detrás de una buena mujer hay siempre un gran hombre la lado, nunca detrás sino al lado. Y así vamos a seguir trabajando, esa inspiración, ese ejemplo, esa confianza que dais a la sociedad, nosotros queremos darlo».