El pasado 24 de marzo el 'marketplace de Ávilaamás terminaba su fase beta y daba el pistoletazo de salida a lo que ha sido un mes de enhorabuena para el proyecto, pues sin apenas inversión en publicidad los pedidos procesados ya sobrepasan el medio centenar, los cuales han ido repartiendo un poco de la esencia de nuestra provincia por todo el país. Madrid, Córdoba, Granada, Jaén, Almería, Barcelona, Huelva, Toledo, Asturias o Palencia son algunos de los destinos finales de estos productos abulenses que se han vendido a través de la aplicación, según se destaca desde Tracción Ávila, la iniciativa impulsada por CEOE Ávila y Diputación en el marco del plan Ávila 2020.

La variedad de oferta está presente en los 695 productos que ya nutren Ávilaamás, con alimentación, moda, joyería o tecnología, aunque a juicio de sus responsables la categoría estrella es la sección 'Típico de Ávila', que aglutina los productos más representativos de la provincia del total de los ofrecidos a los usuarios de la plataformaa. Y como podía esperarse los productos más vendidos hasta el momento coinciden casi en su totalidad con esta selección típica abulense, en la que podemos encontrar miel, legumbres, hornazo, carne de ternera, embutido, dulces, cerveza o vino,

El hecho de que Ávilaamás se haga cargo de toda la logística, la publicidad, la plataforma de pago segura e incluso cubra los costes de envío está animando a los empresarios a sumarse a esta familia que cada día cuenta con más miembros, pues ya son 307 las empresas e instituciones inscritas que aprovechan las funcionalidades de la aplicación. De ellas 48 han firmado el contrato de vendedor del 'marketplace' para poder ofrecer sus productos a toda España. Adicionalmente, todo lo recaudado hasta el 30 de junio de 2021 a través del flujo comercial creado por el 'marketplace' será destinado íntegramente a iniciativas solidarias para paliar los efectos de la actual crisis en los más vulnerables.

Visto el éxito de este tramo de salida, en el que no ha habido día en el que Ávilaamás no haya recibido algún pedido, este proyecto llevado a cabo por la oficina de Tracción Ávila puesta en marcha por la Diputación provincial y CEOE Ávila no se conforma y quiere seguir creciendo. Así, este miércoles realiza un webinar que lleva por título 'Marketplace Ávilaamás: dudas, presentaciones y opiniones' en el que, además de fomentar la colaboración entre las empresas de la provincia, se explicarán todos los aspectos básicos acerca de la utilización de la aplicación para resolver las dudas de las empresas que ya se encuentran inmersas en el mundo de la venta online gracias a esta plataforma y las de aquellos que aún no se han decidido y necesitan solventarlas para tomar la decisión.