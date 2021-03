Tudanca: "El Gobierno autonómico está más débil y dividido"

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, advirtió hoy que su partido no permitirá que la extrema derecha asuma en la Comunidad competencias como ha ocurrido en Murcia -con la Consejería de Educación- y aseguró que el Gobierno autonómico está “más débil, dividido y ha perdido la mayoría” y ahora pretende “echarse en manos de VOX” para mantenerse en su "débil” poder.

A pesar de que la moción de censura presentada por el PSCyL no prosperó, Tudanca aseguró en declaraciones recogidas por Ical que el partido "sigue en pie, con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila para hacer lo que los ciudadanos piden que es luchar por Castilla y León”.

Tudanca participó hoy de forma ‘telemática’ en la reunión de la Ejecutiva del PSOE de Soria, y reconoció el trabajo de los socialistas sorianos, que hacen de “lo imposible lo posible”, ya que ganaron las elecciones en Soria, una ciudad, feudo histórico del PP. “Habéis demostrado que otra manera de gobernar es posible y desde el compromiso a la tierra y a los ciudadanos habéis sacado proyectos para la provincia”, destacó.

El líder de los socialistas en Castilla y León aseguró que el PP recibe hoy a su secretario general, Teodoro García Egea, al que “escondieron” y no dejaron acudir a Castilla y León” los días previos y durante la votación de la moción de censura para no hacer más evidente, agregó, lo que son capaces de hacer: comprar y vender voluntades y presumir de su indecencia y de su capacidad para renunciar a sus principios.

“Son capaces incumplir sus propias promesas en cualquier momento para mantenerse en el poder”, criticó, para recalcar, después, que la visita e García Egea con motivo de la celebración del XV Congreso provincial del PP, solo servirá para que "se enorgullezcan de su comportamiento y falta de ética”.

Ante esto, para Tudanca “había razones” para derrocar al Gobierno PP-Cs de Castilla y León y “sigue habiéndolas”, ya que, esta misma semana, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, calificó de “sensato y razonable” el hacer viajar a los mayores de 80 años más de 100 kilómetros para poder recibir la vacuna anti COVID.

“Este es el Gobierno insensible que tenemos. que no conoce el territorio, que no sabe cómo es nuestra tierra y no sabe que nuestros pueblos están llenos de gente mayor que no tienen coche y que sus políticas han hecho que sus hijos estén tan lejos, que, en muchas ocasiones, no puedan llevar a sus padres a ponerse la vacuna a más de 100 kilómetros”, argumentó.

Asimismo, Tudanca avanzó que, a pesar de seguir en la oposición, el PSCyL luchará para que se reabran los consultorios médicos y se recupere la atención presencial, ya que la “atención sanitaria no es sanidad”. “El cierre de nuestros consultorios y de nuestros centros salud provoca un grave daño a la salud de nuestra gente. Además, cada vez existen menos razones para mantener la sanidad cerrada porque los sanitarios están vacunados”, recordó, para prometer que el PSOE “pelearán por la cuestión”.

Asimismo, y en materia sanitaria, recordó que el COVID-19 no da tregua en Soria, y recordó que con una tasa de incidencia de 254 casos se coloca en el ranking de provincias con más contagiados y ante esto, volvió a exigir el refuerzo de las UCI y de las infraestructuras sanitarias.

163 millones de euros

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses exigió a la Junta que, dado que el Gobierno ha puesto sobre la mesa un Plan de Medidas para Autónomos de 232 millones, dote al mismo con 163 millones adicionales.

En este sentido, recordó que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el vicepresidente comprometieron que por cada euro que pusiera el Gobierno, la Junta aportaría un 35 por ciento adicional y un 15 los ayuntamientos, pero “ha incumplido con su promesa”.

“La Junta debería de aprobar, según su compromiso, un plan de ayudas para pymes y autónomos de 163 millones de euros y, desde luego, lo vamos a exigir para que la administración autonómica demuestre que la Junta esta para algo, para ayudar a los que peor lo están pasando”, dijo.

En este sentido, abundó que, durante las semanas previas, se ha demostrado que el PP y Cs pretender “gobernar a cualquier precio”, pero es “hora”, añadió , de demostrar que para ellos que ·la Junta de Castilla y León tiene una utilidad, algo que nadie lo está viendo”.

Por último, Tudanca sostuvo que el PSOE, con la presentación de la moción de censura, hizo lo que la gente votó, quería y necesita de forma urgente con el objetivo de que la sanidad, la lucha contra la despoblación y la recuperación económica fueran la única prioridad, frente al “juego de tronos” en el que están entretenidos el PP y Cs.

“No nos hemos resignado nunca y no lo vamos a hacer ahora tampoco porque luchar contra aquellos que quieren hacer el poder su única causa es nuestra obligación y deber y se los debemos a los castellanos y leoneses. Luchar por las causas justas no exige perdón sino perserverancia por nuestra parte”, concluyó.