El sector del juego ve "humillante" el trato de la Junta

Los empresarios del juego de Castilla y León consideran «humillante» que la Junta sea la única administración autonómica que no haya tomado medida alguna para apoyar al sector y reclaman una bonificación del 50 por ciento de la tasa del juego de 2021 para poder compensar las pérdidas que han registrado el pasado año debido a la «imposición» de medidas por la covid-19, ya que no han podido ejercer su actividad. «Ante el fuerte impacto que está teniendo la pandemia en nuestras economías, consideramos injustificada la pretensión de la Junta de Castilla y León de que tributemos por todos los días que nuestras máquinas recreativas no han podido ser explotadas», afirmó la representante de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León y de la Asociación de Empresarios de Salas de Juego, Carmen Rodrigo, quien ofreció ayer una rueda de prensa junto al presidente de CEOE CEPYME Benavente, José Manuel Ramos, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio.

Rodrigo señaló que, sobre todo a raíz del cierre del ocio y la hostelería, ha habido un «fuerte impacto» de la pandemia en el sector, que cuenta con 345 empresas, la mayoría pymes, que generan 2.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos y aporta 70 millones de euros en tributación directa a través de la tasa de juego. Hasta el momento se ha contabilizado que durante 2020 se ha registrado la baja de 1.000 máquinas (actualmente hay más de 13.000), lo que supone una pérdida de 5 millones para la Junta en concepto de tasa de juego.

Ante esta situación, consideraron «injustificada» la pretensión de la Junta de que se tribute por días que las máquinas no han podido ser explotadas, en los que no han podido ejercer su actividad por las restricciones impuestas. «Es humillante que la Junta sea la única administración autonómica en España que no ha previsto ninguna fórmula tributaria o administrativa para no tributar en los días en los que por imposición no hemos podido realizar nuestra actividad», agregó Carmen Rodrigo, quien reiteró que el resto de comunidades han adoptado decisiones por vía tributaria o normativa y la Junta se ha «limitado» a tramitar aplazamientos, una medida que considera «insuficiente».

Sector muy afectado

Por su parte, desde la patronal regional expresaron su apuesta por conceder ayudas directas a fondo perdido al sector del juego, entre otros frentes empresariales «muy afectados» por la crisis generada por la pandemia de coronavirus. «Algo hay que hacer para evitar la desaparición del sector del juego y de otros sectores con medidas adicionales de inyecciones de liquidez a fondo perdido, ya no con créditos o préstamos», recalcó el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. «Tiene que haber un plan de choque, igual que lo ha habido o lo estamos pidiendo para otros sectores», añadió, al tiempo que hizo hincapié en que el sector del juego es «muy sensible» a los cierres por la naturaleza del mismo, viéndose muy dañado por las medidas de la segunda y tercera ola.