Arrimadas peleará por Cs aunque se quede sin escaños el 4-M

No auguran las encuestas un buen resultado para Ciudadanos en la jornada electoral del 4 de mayo. Un buen resultado que, ahora mismo, sería simplemente entrar en la Asamblea. Lejos quedan los 21 diputados logrados en la cita con las urnas de 2019. En la travesía en el desierto que vive la fuerza naranja tras el descalabro en las generales, la marcha de Albert Rivera y el mal resultado en los comicios autonómicos celebrados desde entonces, superar la barrera del cinco por ciento de los votos, que otorga la representación parlamentaria en la Comunidad, ya sería considerado un éxito. Sin embargo, los sondeos no aseguran ni siquiera este porcentaje de apoyo para la lista encabezada por Edmundo Bal. La líder nacional del partido naranja, Inés Arrimadas, es consciente de este escenario, pero ayer remarcó que seguirá luchando por el proyecto de Cs, aunque el partido no consiga ningún escaño en los comicios del 4 de mayo. «Entiendo que quien quiera volver al bipartidismo se lanzará al ‘todos a por Ciudadanos’ y pedirá todas las cabezas, la de Edmundo (Bal), la mía, la de Begoña (Villacís) y la de todo el mundo. Pero creo que hay que seguir con valentía defendiendo el centro político», respondió al ser cuestionada sobre si dimitiría en el caso de quedarse sin representación parlamentaria en Madrid.

Asimismo, explicó que cuando se presentó a las primarias para liderar la fuerza naranja, ya sabía que defender el centro político en España «es muy difícil» y que, además, el partido venía de «una situación complicada». «Pero estoy tan convencida de que necesitamos este proyecto que vamos a seguir luchando», enfatizó. En este sentido, hizo hincapié en que solo Ciudadanos puede frenar «un bipartidismo tirado por los extremos» que es a su juicio lo que ocurre actualmente en el panorama político, donde «el PSOE está tirado hacia el extremo por Podemos y el PP, lejos de querer acercarse al centro, está copiando determinados postulados de Vox».

Por otro lado, Arrimadas se mostró confiada en que su antecesor en el cargo, Albert Rivera, no está maniobrando en favor del PP para absorber la formación naranja. «Yo creo y espero que no, sinceramente. Dejó muy claro que se iba al sector privado y yo confío en que ha sido así», indicó.