El diputado Cambronero se da de baja de Cs por discrepancias

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero ha anunciado este miércoles que se ha dado de baja del partido y ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto. Justifica su decisión en lo que llama "deriva sanchista" que achaca a la dirección que lidera Inés Arrimadas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitte, el diputado ha dejado claro que dijo "no al sanchismo" y ha asegurado que "las convicciones no se venden ni se compran". "Y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no", ha añadido, insistiendo en que intentará "continuar donde Albert Rivera lo dejó".

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero ???? (@PabloCamPiq) March 17, 2021

Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, ha explicado que no va a "incumplir" el programa electoral de la formación naranja pero ha insistido en que no puede ponerse "a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo" a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu.

El Grupo Mixto del Congreso cuenta actualmente con nueve diputados de siete partidos políticos distintos: UPN, la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Teruel Existe.