Pascual no ve viable el proyecto de mejoras del PSOE

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha explicado durante su intervención en la moción de censura presentada por el PSOE contra el actual Gobierno de la Junta de Castilla y León que no ve “viable el proyecto de mejoras en Castilla y León” por parte del candidato socialista, Luis Tudanca, lo que ha motivado su abstención en la votación.

Pascual comenzó su intervención lamentado que “estamos en plena pandemia, con miles de muertos, y sin embargo llevamos días hablando de esta moción, preocupados por quién ocupará el poder, el sillón de presidente de la Junta, para los próximos dos años, porque no queda más mandato” y aseguró que “no creo que haya muchos vecinos que entiendan porqué estamos aquí. Estoy convencido de que las preocupaciones de los castellanos y leoneses no son las mismas que las que nos han traído hoy aquí y es muy posible que el espectáculo que están viendo no sea el que a ellos les gustaría, y menos en el actual contexto en el que nos encontramos. Me lo han repetido estos días, “no estáis a los que hay que estar y lo único que os importa es el sillón”, y yo estoy de acuerdo”.

Para el procurador de Por Ávila esta moción ha sido provocada debido a que “una vez más los grandes partidos convierten a Castilla y León en el tablero político de su particular partida de ajedrez y anteponen los intereses partidistas al interés general”, considerando que “hemos perdido el rumbo, ¿sabemos para lo que estamos aquí? Dejen de pelearse por las sillas y si hay que pelearse que sea de forma conjunta y por los castellanos y leoneses, vayamos todos unidos y coordinados y con esto que ustedes repiten mucho, con altura de miras, para solucionar los problemas de los vecinos, que son muchos”.

Pedro Pascual dejó claro que “yo no tengo dudas de lo que me mueve, que es luchar por el beneficio de los abulenses en todo lo que pueda y también, como no, por los castellanos y leoneses”, y terminó su primera intervención, de poco más de cinco minutos, afirmando que “hace dos años, cuando juré mi cargo lo hice de forma expresa por Ávila, porque tengo claro que mi papel aquí es dar voz a una provincia olvidada como la mía, para que dejemos de ser el patito feo de la comunidad, y estoy muy orgulloso porque jamás se ha hablado tanto de Ávila en este hemiciclo y nunca un voto de un procurador de Ávila tuvo tanto valor. El panorama que nos han presentado aquí no descubre nada, lo que realmente queremos los castellanos y leoneses es saber qué van a hacer ustedes por los ciudadanos y sobre todo por aquellos que siempre han estado apartados por las políticas tanto de un color como de otro. Estamos hartos de las declaraciones de intenciones y de palabras vacías, y eso se lo digo a los dos, señor Tudanca y señor Mañueco”.

En su segundo turno, tras la réplica de Luis Tudanca, fue cuando Pascual aclaró que “mi trabajo aquí es conseguir sacar a Ávila del sufrimiento en el que lleva mucho tiempo. Si consigo esto mi trabajo aquí habrá merecido la pena. Y por eso tengo que decirle, desde el respeto que no he encontrado certidumbre en su moción, por lo que no veo viable su proyecto de mejoras para nuestra comunidad”, para concluir avisando al presidente de la Junta que “esto, señor Mañueco, tampoco significa una carta blanca para el final de su mandato”.

Por su parte, Tudanca respondió a la intervención del procurador de Por Ávila asegurando que “entiendo y respeto su posición, no puede ser de otra manera, pero sé que mi obligación es convencerle y ganarle como aliado por el presente y futuro de Ávila y de toda Castilla y León. Usted sabe que de los dos caminos que hoy se juegan, hay uno que ya sabemos a dónde nos conduce, al mismo sitio, abandono y desesperanza, y yo lo que quiero es un Gobierno que scuche por fin Ávila, a lo que los abulenses necesitan, pero sobre todo, que cumpla, que por primera vez en 30 años cumpla con Ávila, y a eso me comprometo hoy sea cual sea el resultado de esta moción”.

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses se dirigió también al partido de Por Ávila afirmando que “ustedes no se presentaron a las elecciones para ser equidistantes, sino porque saben que las cosas en Ávila y en Castilla y León no pueden seguir así ni un minuto más. No creo ni en la equidistancia ni en la indiferencia, y ante una situación. Aspiro a que su partido contribuya a que la política en esta comunidad autónoma cambie, pero sobre todo a que cambie Ávila y Castilla y León para darle un mejor futuro”, y le pidió su apoyo porque “Ávila no puede ser una provincia satélite de esta comunidad ni una sucursal de Madrid. No puede ser un barrio residencial para que la gente de Madrid viva en una zona más tranquila, pero allí no se creen ni oportunidades ni empleo. Eso nos jugamos en esta moción”.

Para Tudanca, “el mejor ejemplo de lo que hay que cambiar es lo que ha sucedido con la radioterapia en Ávila. Durante 20 años se ha estado prometiendo la radioterapia a los enfermos que con mucho sufrimiento tienen que desplazarse muchos kilómetros, y ha tenido que llegar una moción de censura para que al menos se adjudiquen las obras. Eso es lo que mejor ejemplifica de lo que hay que cambiar para acabar con la desafección de quien no confían en la política y de quién está harto de escuchar las misma promesas año tras año, desde 1987, sin cumplir ni una sola promesa con Ávila y de ningún otro rincón de Castilla y León”.