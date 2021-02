El Plan Territorial de Medina no incluirá a Arévalo

Arévalo no estará incluido en el Plan Territorial de Fomentode Medina del Campo, pero la Junta de Castilla y León estudiará que se puedan adoptar una serie de «medidas complementarias» para evitar que se «perjudique» a esta localidad. Así lo aseguró el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, que anunció que después de haberse celebrado dos reuniones del grupo de trabajo del Plan Territorial de Fomento para Medina se ha comprobado que no se dan los requisitos para que Arévalo se pueda incluir en el mismo.

David Martín reconoció que «Arévalo tiene unas circunstancias que le han abocado a estar entre dos planes territoriales de fomento, el de Ávila y su entorno y el de Medina del Campo», y apuntó que en esas reuniones del grupo de trabajo de Medina, donde ya se están empezando a perfilar los sectores en los que se centrará, «se ha puesto encima de la mesa que Arévalo no se le puede incluir, pero sí se pueden realizar actuaciones puntuales para que no se le perjudique». Entre esas medidas, que aún no están aprobadas dado que se encuentran aún en una «fase inicial» de ese plan territorial, David Martín apuntó que van a estudiar que «se puedan adoptar una serie de medidas complementarias para Arévalo, similares a las que conlleva cualquier plan territorial con actuaciones puntuales para el suelo o de las medidas que conlleva si llegara algún proyecto industrial a la comarca».

David Martín precisó que la próxima reunión del plan territorial de Medina será dentro de 15 días y según se vayan sentando las bases del mismo «se pondrán de manifiesto» medidas para Arévalo. «No queremos perjudicar a Arévalo desde la Junta de Castilla y León por estar entre dos planes», insistió, al tiempo que reiteró que «se han planteado medidas accesorias que favorezcan el tema del suelo industrial y el asentamiento de grandes proyectos industriales si llegasen».

En cuanto a la propuesta que se planteó para que Madrigal de las Altas Torres también fuese incluido en el Plan Territorial de Fomento de Medina del Campo, el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social aseguró que «no nos ha llegado de manera formal» al grupo de trabajo del mencionado plan y han tenido conocimiento de ella únicamente a través de los medios de comunicación.Yprecisó que «de Arévalo sí que hubo una moción de la Diputación Provincial de Ávila y hubo sendas cartas del Ayuntamiento de Arévalo a la Consejería de Empleo e Industria, pero por la parte de Madrigal se ha visto en los medios, pero no se ha profundizado en su estudio», al no plantearse esa solicitud formal.