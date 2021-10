Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya se han casado

El día tan esperado para Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha llegado y lo cierto es que nos han dejado sin palabras. Hemos visto a dos personas radiantes en ese paisaje tan especial de La Graciosa darse el 'Sí, quiero' y celebrar por todo lo alto el amor que les une. Una celebración que ha estado marcada por el fallecimiento de la abuela paterna de la novia, pero que gracias al apoyo de todos sus seres queridos ha podido salir adelante.

Omar Sánchez aparecía en primer lugar caminando en solitario hasta el altar y minutos más tarde nos encontrábamos a Anabel Pantoja con la sobrina de su marido y su sobrino Alberto, hijo de su prima, Isa Pantoja. Muy emocionada la colaboradora de televisión llegaba hasta los brazos de su pareja y juntos se abrazaban por poder celebrar por fin este momento tan deseado.

Mercedes, madre de Anabel Pantoja, leía un discurso que comenzaba. "Para comenzar esta aventura te han puesto un camino con piedras y cruzar algunos puentes, por fin ha llegado vuestro día". Asegurando que su hija es lo más importante de su vida: "Desde aquel 15 de julio que te vi tu carita has sido, eres y serás mi motor, mi lucha, eres mi más preciado tesoro. No me creo aún que haya llegado este ansiado día. Quiero decirle a Omar, gracias" y agradeciendo a Omar todo lo que le ha dado: "Quien haga feliz a mi hija me tendrá de por vida, mi único objetivo es que ella sea feliz, Omar, bienvenido a mi pequeña familia".

Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja ha estado acompañada por Isa Pantoja, Asraf Beno, Belén Esteban, Susana Molina, Raquel Bollo, Alma Cortés o Amor Romeira... personas que han pertenecido a la vida de la protagonista desde hace ya muchos años y que no han querido perderse este momento tan especial en su vida.

Su prima ha estado muy pendiente de ella, de hecho, en uno de los momentos en los que Anabel se ha emocionado, después de que un amigo de la pareja le interpretase un tema que su abuela y su tía le cantaban cuando era pequeña 'Qué bonita que es mi niña', Isa Pi se ha levantado para ayudarle con el vestido y se lo ha colocado perfectamente en el suelo.

Una ceremonia que ha estado protagonizada por varios discursos y cantes en los que la pareja se ha animado, ha tocado las palmas, ha sonreido y se ha emocionado. Omar Sánchez también ha querido dedicarle unas palabras a su pareja antes de ponerse los anillos y le ha comentado que: "Mi morena trianera quiero decirte que por fin estamos cumpliendo nuestro sueño. Eres una persona increíble, luchadora y trabajadora, por eso te he elegido a ti. Solo me queda decirte una cosa, no cambies nunca y quien te conoce sabe de lo que estoy hablando".

Unas palabras que, cómo no, han emocionado a la novia y se ha lanzado a sus brazos para darle un abrazo y un beso como muestra de agradecimiento por esas palabras tan especiales que le ha dedicado delante de todos los invitados.

Minutos más tardes, Omar y Anabel Pantoja se han intercambiado los anillos y han protagonizado uno de los momentos más especiales de la ceremonia. Mientras tanto, una amiga de la pareja ha interpretado 'No puedo quitar mis ojos de ti', uniéndose todos los amigos de los novios para sorprenderles.