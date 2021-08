Isa Pantoja se acerca a su madre

Isa Pantoja ha felicitado públicamente, a su madre, Isabel Pantoja, a través de sus redes sociales con una bonita carta en la que ha dejado constancia de lo importante que es para ella el día 2 de agosto. Pero la felicitación no ha quedado ahí. La joven ha protagonizado un acercamiento con su madre y, también, lo ha querido compartir públicamente.

Durante su intervención en 'El programa del verano', Isa ha desvelado que ha podido mantener una conversación telefónica con su madre. "Me devolvió la llamada pude hablar con ella. Me resultó increíble después de tanto tiempo tener contacto con ella. Dudaba de que me cogiera el teléfono pero confiaba en que lo cogiese" ha comentado Isa, quien también ha explicado cómo ha encontrado a su madre después de tanto tiempo: "Hablamos muchas cosas y la vi triste. Es normal porque la situación que tiene. En una fecha tan señalada otros años había mucha gente, pero tampoco tenemos mucho que celebrar como dice Anabel . Ella está mal y no quiere hablar con nadie".

Muy esperanzada, Isa espera con ilusión la llegada del día 7 agosto, en el que probablemente se produzca el esperado encuentro entre madre e hija y puedan abrazarso: "He pensado ir al concierto el día 7, pero me sentía incómoda sin hablar. Ahora me parece más fácil ir". Y está segura de que "Mi madre y Alberto recuperarán el tiempo perdido", ha concluido.