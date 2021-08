«Mi objetivo es jugar la Primera División del Tour Europeo»

El golf es uno de los deportes más complejos de gestionar a nivel mental, un juego de errores donde la lucha es contra un recorrido y las dificultades que este te plantea. La golfista abulense Marta Muñoz cada día comprende mejor la forma de lidiar con el terreno y su cabeza, logrando así una progresión que le hace soñar con una plaza en la máxima división del Circuito Europeo, que la permitiría disputar los mejores torneos del continente durante una temporada entera. Marta está encontrado su juego, y se nutre paso a paso de una experiencia que la hacen cada día, estar más cerca de su sueño.

Ahora que parece que empieza a verse un poco la luz al final del túnel, ¿cómo ha sido entrenar en medio de una pandemia mundial?

Para mí ha sido un poco difícil. En mi caso, en los planes de invierno entraba el irme a entrenar a Alicante, por el clima, y no lo he podido hacer. He tenido que estar entrenando en Ávila, y ha resultado un poco difícil por la climatología de la zona, no te voy a mentir. Me ha costado bastante el hecho de entrenar y hacerlo bien, pero bueno, poco a poco a medida que han ido avanzando los meses he podido entrenar más días y con más libertad en los horarios, y hemos ido progresando según ha ido mejorando toda esta situación.

¿Es muy complicado viajar con las restricciones para continuar con tu planning de torneos?

El Tour Europeo ha puesto unas normas bastante estrictas. La verdad es que estamos todas las jugadoras en una burbuja, y nos realizan entre 2 y 3 PCRs en las semanas de torneo. Tenemos que alojarnos todas en el hotel que ellos designan, y luego prácticamente no podemos salir del recinto nada más que para jugar. Se podría decir que nos pasamos la vida del hotel al campo y del campo de golf otra vez al hotel, no podemos ir a ningún sitio más por si acaso nos encontramos en una situación con probabilidades de contagio. Lo mejor de todo es que poco a poco se están ampliando esas libertades y ya se está relajando un poco todo este protocolo, aunque realmente seguimos en una burbuja y resulta muy estricto el seguir a rajatabla toda la normativa.

¿Qué calendario a corto plazo te espera dentro del circuito?

Hasta el momento llevo jugados un total de 6 torneos esta temporada, 3 torneos del Tour español, y otros 3 torneos dentro del Tour Europeo. Ahora me queda todo el calendario de agosto. En la segunda quincena de este mes me voy a a Suecia a jugar a jugar otros dos torneos del Tour Europeo, en Segunda División, y luego ya en los meses de septiembre y octubre vamos a intentar compaginar el Tour español y el Tour Europeo. Luego tenemos previsto ya para el mes de diciembre comenzar con la escuela del Tour Europeo de la Primera División.

¿Cómo te encuentras personalmente ahora mismo a nivel de sensaciones?

Creo que ha sido un principio de temporada bastante bueno. En el Tour español he terminado esta primera parte bastante arriba en el ranking, he tenido opción a ganar el torneo de Málaga que se me escapó en los últimos tres hoyos, y en el Tour Europeo, he jugado tres torneos, en Praga, en Bélgica y acabamos de terminar el de Zaragoza. En este último me he quedado a dos golpes de pasar el tercer corte. Pese a esto la verdad es que me encuentro muy bien, estoy pegando bastante bien a la bola, y sobre todo mentalmente estoy notando un cambio a mejor considerable respecto al año pasado. Aunque todavía no ha llegado la victoria, creo que cada vez estoy más cerca, y espero que quede poquito para poder ganar, pero sigo con mucha ilusión y muchas ganas de ver lo que nos queda por afrontar esta temporada.

Con 31 años como tienes ahora, ¿en qué etapa está una jugadora de golf profesional?

El golf es uno de los deportes que se puede practicar a un buen nivel durante más años, comparado sobre todo a deportes como fútbol o baloncesto, en los que la gente se tiene que retirar del panorama profesional muchísimo antes que nosotros. Se suele decir, y yo lo creo así, que empiezas a encontrar tu mejor nivel dentro del golf a partir de los 30, que es cuando a nivel mental algo debe de cambiar.Siempre dicen que a partir de esa edad empiezas a entrar en el mejor momento de tu carrera.

El golf es un deporte con una carga psicológica y de confianza enorme, ¿en qué te apoyas para fortalecer esos ámbitos?

Yo creo que dentro de deportes como este, la cabeza en particular, se trabaja un poco de todo. El golf es un deporte que mentalmente requiere muchísima paciencia y sobre todo mucha concentración. Siempre mantener la cabeza fría entre jornadas. Al final nuestro calendario, por ejemplo, es de tres días, y si un día no ha salido bien, hay que reponerse y volver otra vez a intentarlo, recuperar el modo competición y resetear todas las cosas que se te pasen por la cabeza. Pero también hay que trabajar entre partidos cuando las cosas salen bien, hay que aprender a relajarse, y sobre todo no hay que confiarse, porque al día siguiente hay que jugar otros 18 hoyos y no se puede ir con la cabeza fuera de esa mentalidad. Creo que la concentración dentro del campo y luego fuera de él son igualmente importantes.

¿Qué objetivo te has marcado a medio plazo para tu carrera?

Mi objetivo principal siempre está siendo conseguir la Primera División dentro del Tour Europeo, ir a la escuela y conseguir una de las plazas que dan acceso a esta división, que al final y al cabo es lo máximo y lo más importante a lo que se puede llegar a optar dentro de Europa. Este año me quiero centrar en eso por completo y y sobre todo seguir ganando experiencia en esta temporada para prepararme bien de cara a diciembre, que es donde vamos a optar a una de esas plazas para alcanzar el objetivo.

¿Un sueño que tengas dentro del mundo del golf?

Creo que el Tour americano es un sueño, no solo para mí, sino para la mayoría de golfistas. Llegar a jugar en un circuito como ese es lo máximo a lo que puedes aspirar en tu carrera profesional. Luego también hay otro tipo de torneos como los Juegos Olímpicos, pero eso al final es un momento puntual cada cuatro años, en cambio el Tour americano te permite jugar al más alto nivel durante toda una temporada, o incluso en caso de coger tarjeta para varios años, se puede convertir en un sueño que no solo es mío, sino el sueño que prácticamente todo golfista tiene a lo largo de su carrera.