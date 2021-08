Cs pide a Alegría que "aprenda" del modelo educativo de CyL

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes autonómicas pidió ayer al Gobierno de España y a la nueva ministra de Educación,Pilar Alegría, que «escuche a la comunidad educativa» y que «aprenda» del modelo que está implantado y funcionando en Castilla y León para la elaboración de la nueva Ley de Educación, cuyo borrador fue calificado por la procuradora de la formación naranja, Marta Sanz, como «sectario e ideologizado». En una rueda de prensa celebrada en la sede de las Cortes de Castilla y León para analizar el contenido de este documento, Sanz mostró su preocupación sobre los borradores conocidos de los contenidos curriculares de la llamada Ley Celaá, por la anterior ministra del ramo. Un texto que recordó fue «sacado en el peor momento» por la pandemia de la covid-19 y «sin ningún consenso con la comunidad educativa».

Es por ello que Sanz pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la nueva ministra, Pilar Alegría, que «escuchen a toda la comunidad educativa» y que «aprendan del modelo de Castilla y León», que calificó como «ejemplo» que también debería permear en otras comunidades autónomas para «trabajar conjuntamente para generar sinergias» y, con ello, «equiparar el nivel educativo en toda España».

Y es que, según la procuradora de la formación naranja, lo que no se debe permitir es «que se pervierta la educación y afecte a la excelencia educativa de Castilla y León», así como tampoco que «dependa de donde nazcas tener mejores resultados académicos», para lo que llamó al Gobierno a «no ceder ante los chantajes nacionalistas ni ante demagogias sectarias».

Problemas de fondo

En cuanto a la ley en sí, Sanz reconoció «problemas de fondo y forma», en ese último caso por ser un texto «opaco» cuyos borradores se dan a conocer «en agosto». También vislumbró la procuradora segoviana «carencias estructurales» por no resolver «las diferencias entre las comunidades autónomas» y por no abordar la Ebau única «para asegurar un acceso a la universidad en igualdad de condiciones». «No se puede llevar el programa electoral a la Ley de Educación», continuó esgrimiendo Sanz, al defender que este texto es tan importante que «necesita diálogo y consenso» y no la «ingeniería social» que, según la procuradora de la formación naranja, el Gobierno «quiere llevar a las aulas en detrimento de los conocimientos».

Insuficiente

«Se les pega lo peor de los nacionalistas: usar la educación de forma sectaria», aseveró Sanz en relación al Gobierno, calificando la situación de «impropia de un Estado de Derecho» por introducir «contenidos politizados» y otros «insuficientes», como en matemáticas, donde «lo grave no es que propongan ocurrencias como la perspectiva de género, sino que eliminen contenidos básicos como el aprendizaje de los números romanos».

Un aprendizaje que defendió porque son cifras que sirven para «saber en qué siglo vives, para estudiar Historia o Arte, porque enseña a multiplicar y restar y porque es una manera muy rica de fomentar el ejercicio mental y la concentración de los alumnos», además de por ser «parte de nuestra cultura y sapiencia».