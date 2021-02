El gobierno navero pide a la oposición que no siembre dudas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, en respuesta al comunicado remitido desde los grupos de la oposición PP y Vox (incluida también la concejala Raquel Nieto, a la que ya consideran como «concejala no adscrita» aunque de momento sigue vinculada oficialmente a Ciudadanos) que pidió la dimisión del alcalde, Javier Sastre, que «no siembre dudas ni falte a la verdad». En dicho comunicado, desde el gobierno municipal que encabeza Javier Sastre se manifestó que «los ataques gratuitos evidencian que Vox, PP y la concejala no adscrita no tienen más argumentos. Por eso, recurren a la tergiversación al hablar sobre el proyecto de la planta fotovoltaica».

El equipo de gobierno de Las Navas del Marqués sostiene que «el proyecto de la planta fotovoltaica se ha realizado de forma escrupulosamente transparente y siguiendo todos los cauces administrativos pertinentes. Quizá ese rigor moleste a la oposición que ahora recurre a la tergiversación. Un ejercicio de irresponsabilidad, a nuestro juicio, que únicamente tiene el objetivo de obtener rédito electoral».

Los integrantes del gobierno municipal aseguran «echar de menos una oposición que arrime el hombro y que anteponga el progreso y el futuro de Las Navas del Marqués a las siglas políticas. Pero tristemente, eso no ocurre en el Ayuntamiento, donde una vez más asistimos a una ceremonia de la confusión que PP, Vox y la concejala no adscrita quieren crear para ocultar lo realmente importante que es la ausencia de iniciativas por su parte». «En política, no todo vale, por mucho que algunos se empeñen», dijo el equipo de gobierno que invitó al resto de la corporación a consultar todo el proceso de la planta y «si descubren alguna irregularidad, denunciarla por los cauces oportunos, no buscando titulares».