La Plataforma Agroalimentaria "tiene que arrancar ya"

El viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta, David Martín, aseguró este jueves que el Plan Territorial de Fomento para Ávila «no esperará a nadie» e insistió en que «no podemos estar esperando a que todos estemos contentos… se tiene que arrancar ya», y precisó que «Avilagro y Ávila Auténtica arrancarán» para poner en marcha la Plataforma Logística Agroalimentaria. Así de contundente se pronunció David Martín a raíz de la polémica que ha suscitado tras la concesión de una subvención de 500.000 euros a Avilagro para poner en marcha la Plataforma Logística Agroalimentaria y las críticas que se han planteado desde CEOE Ávila y los sindicatos UGTy CCOO que han anunciado que van a presentar un recurso.

En este sentido, David Martín precisó que la Junta tendrá que resolver ese recurso, si bien advirtió que su presentación está «fuera de plazo» y aseguró que esto «no tiene por qué afectar al funcionamiento» de la plataforma

Además, el viceconsejero reprochó a sindicatos y patronal que «no es de recibo que se ponga en duda una subvención directa que ha sido concedida por la Junta de Castilla y León» y que «cuenta con todos los sacramentos, como no podía ser de otra manera, por parte de la Junta». También insistió en que la organización a la que va dirigida, Ávilagro, «no va a obtener ningún lucro de ella, ya que se limita a coordinar el trabajo con Ávila Auténtica, y como toda subvención directa concedida por la Junta posteriormente será fiscalizada en todos sus gastos». Y recalcó que «tiene que ejecutar esta subvención conforme al proyecto y a lo que se decidió en los grupos de trabajo, una hoja de ruta clara y totalmente parametrizada». De igual modo, resaltó que esos 500.000 eurospara la puesta en marcha de la Plataforma Logística Agroalimentaria son para desarrollar la fase 1 y 2, que se debe ejecutar en 2021, «y luego quedan otras dos fases, y quedan las aportaciones del Ayuntamiento y de la Diputación».

David Martín recordó que esta subvención fue aprobada en el Consejo de Gobierno del 17 de diciembre, «con todos los informes técnicos y jurídicos favorables», e insistió en que «resulta inadmisible que quienes deben de arrimar el hombro para impulsar el desarrollo, el empleo y la actividad económica de Ávila, se dediquen a poner trabas en el camino de uno de los proyectos más importantes del Plan Territorial de Fomento de Ávila». Asu vez, continuó diciendo que «tanto sindicatos como empresarios están en el grupo de trabajo para sumar y para aportar, no para restar y poner trabas en el desarrollo de los proyectos, y no entendemos por qué lleva paralizado el grupo de trabajo desde el pasado 13 de enero».

Así reiteró que «la Junta no espera a nadie, el Plan Territorial de Fomento no espera a nadie, llevamos casi dos meses de retraso de la Plataforma Logística Agroalimentaria y hay que empezar», y anunció que «en breve se empezará a trabajar», siendo Avilagro y Ávila Auténtica quienes «lideran y coordinan el desarrollo de la Plataforma, y el que se quiera subir al barco a trabajar, bienvenido, y si no ellos tirarán. Lo que no podemos es permitirnos el lujo de que no arranque la plataforma».

Finalmente, sobre el recurso de sindicatos y patronal, David Martín puntualizó que el acuerdo se adoptó el 17 de diciembre y se publicó en el BNS el 21 de diciembre, «con lo que aunque aseguran que han tenido conocimiento el 8 de febrero, el 18 de diciembre se emitió un comunicado en esta línea solicitando una reunión del grupo de trabajo, reunión que se citó para el 13 de enero y a la que no se presentaron».