La plataforma de la Sierra de Yemas rechaza la nueva mina

La Plataforma 'No a la Mina en la Sierra de Yemas' también se ha posicionado en contra del nuevo proyecto minero de explotación de feldespato en terrenos de los términos municipales de Casas del Puerto y Bonilla de la Sierra. Si en los últimos días fueron los ayuntamientos de las dos localidades y el PSOE quienes mostraron su rotundo rechazo a la solicitud de explotación de una nueva mina en la provincia, ahora es una de las plataformas que surgieron en 2017, cuando coincidieron varias solicitudes mineras, el que ha dicho públicamente 'no' a un nuevo intento de extraer mineral.

Así, la Plataforma 'No a la Mina en la Sierra de Yemas' se muestra en contra del proyecto de explotación de la Sección C 'Madueña' que ha salido a la luz recientemente, y del que ha tenido conocimiento a través de la Plataforma 'No a la Mina en el Valle del Corneja'. De esta manera contestan al llamamiento del alcalde de Casas del Puerto, Eusebio Francisco Montesano, "localidad más afectada por dicho proyecto", apuntan.

"Nos posicionaremos siempre en contra de cualquier proyecto minero que pretenda acabar con la ya diezmada economía rural de nuestra provincia", declara el colectivo, añadiendo que "bien conocido es ya en nuestra provincia, foco de proyectos de este tipo en los últimos años, que el medio de subsistencia en nuestros pueblos depende de la agricultura, la ganadería y el turismo rural, incompatibles con los proyectos de minería a cielo abierto que algunos, creyéndonos muertos, quieren colarnos amparados por la preconstitucional Ley de Minas de 1973, a base de expropiación e injusticia",.

Según comentan, seguirán luchando para que quienes están pretendiendo con ahínco abrir la veda de la minería a cielo abierto en la provincia de Ávila entiendan que "esa actividad no se ha dado nunca en estas tierras y que ni se quiere ni se va a permitir un cambio en el modelo económico que conllevará riquezas para las empresas mineras y la ruina para nuestra provincia", trasladan.

Del mismo modo, han mostrado su compromiso "para llevar acciones conjuntas contra este proyecto de la mano de la Plataforma 'No a la Mina en el Valle del Corneja' y de los ayuntamientos de los pueblos afectados cuando así lo soliciten".