El otoño arranca con "optimismo" para el turismo rural

Tras un "buen verano" en el turismo rural, con un junio y julio "estupendos y un agosto normal", arraca el otoño, con múltiples actividades asociadas a esta estación y con "optimismo" en el sector del turismo rural. El presidente de la Asociación de Turismo Rural de Ávila de CEOE Ávila, Daniel Pérez, apuesta por romper la estacionalidad en este tipo de turismo y por aprovechar las actividades que ofrece cualquier mes para poder disfrutar de las posibilidades de la provincia en torno a la naturaleza y el turismo de interior.

En otoño "no solo la naturaleza es un reclamo, con las múltiples rutas que se pueden recorrer en el territorio abulense con las temperaturas aún suaves, sino que aspectos como el romanticismo que puede tener el olor y el color de los bosques, así como la gastronomía, son puntos a favor para este turismo". Precisamente la gastronomía viene siendo en los últimos años "una buena excusa para optar por el turismo de interior. La esencia del producto autóctono y natural, que la hostelería rural suele ofrecer, anima mucho al visitante a probar y salir en escapadas cortas del fin de semana. Y en Ávila contamos con productos gastronómicos de mucha calidad, por no hablar de los vinos de la tierra, que cada vez tienen más peso en los menús". En este sentido, Pérez no ha querido dejar de lado la micología, "un reclamo que, por la gran afición con la que cuenta y la gran diversidad que existe en la provincia, ofrece múltiples posibilidades en cuanto a planes al aire libre para el turista y a la preparación de platos para el hostelero y el propio usuario de casas rurales", señala.

El presidente de ATRA también ha querido mostrarse reivindicativo y aboga por "intentar romper con la estacionalidad" en el turismo rural. "Sabemos que no vamos a trabajar entre semana igual que los fines de semana, pero hay que aprovechar las múltiples posibilidades que ofrece cada estación, saber llegar al turista, ofrecerle opciones y calidad en cualquier época del año. El mundo no se para, funciona cada día y cada vez más la gente reparte sus vacaciones a lo largo de los doce meses y también cada vez más disfruta de escapadas cortas de fin de semana".

El sector no se olvida que la pandemia ha dejado cierres "ruinosos y un desfalco importante de las empresas de turismo rural", y en este sentido denuncian que "las ayudas continúan sin llegar como tienen que llegar, son subvenciones muy laxas que no compensan ni por asomo todo lo perdido estos años". Con todo, abogan por "seguir trabajando y aprovechar al máximo las oportunidades, como por ejemplo el otoño que llega, y la privacidad y seguridad que ofrece el turismo rural como opción para viajar".