El PSOE califica de «grave» que XAV rechace 270.000 euros

Yolanda Vázquez, portavoz del partido socialista de Ávila, califica de «muy grave» que el equipo de gobierno de Por Ávila haya rechazado una subvención del gobierno regional para los próximos dos años, crifrada en 270.000 euros que tiene la finalidad de fomentar el empleo y la contratación de personas en paro.

«Teniendo en cuenta los datos que arrastra la ciudad de Ávila en materia de desempleo desde siempre, y que se han visto agravados con la crisis derivada de la pandemia, no se entiende, de ninguna manera, que Por Ávila deje escapar una partida tan importante que permitiría, además de dar trabajo, solucionar problemas de la ciudad de la mano de las obras y servicios que se llevan a cabo con estas contrataciones. Contrataciones que no podrán materializarse en dos años y que es un absurdo que, precisamente, en una situación delicada para muchas familias y cuando más falta hacen, no lleguen a término», asegura Yolanda Vázquez.

«No sabemos si por dejadez o por qué motivo, porque el equipo de gobierno ha dado la callada por respuesta ante las preguntas del Grupo Socialista en la Junta de Gobierno», ha dicho la portavoz socialista, «pero lo cierto es que ya hemos recibido la comunicación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en la que recuerda que la resolución de concesión de la subvención se notifica el 3 de junio de 2021 y que, habiendo transcurrido los 30 días de plazo establecido para presentar la solicitud, el Ayuntamiento de Ávila no ha hecho nada y por tanto, se entiende que renuncia a la subvención concedida».

A juicio de la portavoz socialista, «este es un ejemplo más de que el equipo de gobierno de Ávila no está a la altura de la situación y de las circunstancias y que desconoce la importancia de no dejar pasar este tipo de ayudas. A ello, hay que añadir el silencio y la ausencia de explicaciones que nos parece, de todo punto, impropio y que viene a evidenciar que Por Ávila no está centrado en los abulenses».