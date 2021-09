La ONCE atiende a 28 alumnos con discapacidad visual

Estamos estos días inmersos en la vuelta a las aulas. Septiembre es el mes de regresar a clase y así lo han hecho a lo largo de los últimos días 20.100 alumnos en la provincia de Ávila (7.200 en ESO y Bachillerat. Cada uno con una historia distinta en su mochila. Pero todos con ganas de aprender y de sacar adelante el curso.

También los 28 alumnos con discapacidad visual que este curso atiende la ONCE. Según los datos facilitados a este diario por María Quindós, la directora de la agencia de la organización en Ávila, la mayoría del alumnado se concentra en los cursos propios de la Educación Primaria: once de ellos.

El resto, cursa Atención Temprana (un alumno), Educación Infantil (dos) y ESO (dos). Pero también hay alumnos a los que la ONCE atiende en la Escuela Oficial de Idiomas (uno), en Educación de Adultos (uno), en los estudios universitarios (uno) y en la enseñanza del código braille para adultos (tres).

«La dispersión geográfica es enorme», apunta también Quindós, que aclara que de esos 28 alumnos (apenas uno más que el curso anterior, por cierto), 14 se encuentran en la capital repartidos en 9 centros. «Y el resto en pueblos como Poyales del Hoyo, Arenas de San Pedro, Burgohondo, Casavieja,Sotillo, Puedralaves, Barco, Las Navas, Arévalo o San Juan de la Nava», abunda en su explicación.

Pero a todos esos lugares llega la ONCE, cuyos profesores se desplazan a los centros educativos de los niños para prestarles el apoyo que necesitan para que puedan llevar a cabo una educación completamente normalizada. «La atención a los alumnos se realiza mediante el apoyo de dos maestras, una propia de ONCE y otra de la Junta, a través de un convenio de ONCE y la Junta de Castilla y León», apostilla la directora de la ONCE en Ávila.

alumnos de la región. Los 28 alumnos invidentes abulenses forman parte de los 371 castellanos y leoneses y los 7.366 españoles que este año cursan estudios. De ellos, por cierto, el 99 por ciento se incorporan a las aulas en centros ordinarios, siguiendo el currículo oficial, en un modelo de educación inclusiva con apoyo de los servicios de atención educativa de la ONCE.

Por eso, y con respecto a la pandemia y la presencialidad en las aulas, este alumnado sigue las mismas pautas y directrices que el resto de compañeros sin discapacidad visual, respetando las mismas medidas de seguridad que se han establecido para este curso 2021/2022 (mascarillas desde los 6 años en interiores, distancia de seguridad, ventilación de los espacios, grupos burbuja, etc.) con el fin de mantener la máxima presencialidad posible en todos los niveles y etapas, objetivo prioritario para las administraciones educativas.

Según explica Ana María Llauradó, jefa de Atención Educativa de la ONCE, «si la presencialidad es de por sí beneficiosa para todos los alumnos porque mejora la socialización y muchos aspectos de la vida escolar, en el caso del alumnado con discapacidad visual resulta fundamental para responder de forma más eficaz a sus necesidades educativas específicas, especialmente en cuanto a materiales de acceso o cuando son necesarias adaptaciones».

Durante este curso 2021/22, los 7.366 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual de toda España, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera u otras discapacidades asociadas a la visual, se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 1.272 escolares participan en la Educación Infantil; 1.517 están escolarizados en Educación Primaria; 1.050 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 296 cursan Bachillerato; 396 se preparan en la Formación Profesional; 773 se enfrentan a la Universidad; y 2.062 están inscritos en otro tipo de enseñanzas.

Por Comunidades Autónomas, el censo se distribuye así: Andalucía, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 1.776 estudiantes; Aragón, 217; Principado de Asturias, 135; Islas Baleares, 164; Canarias, 297; Cantabria, 75; Castilla-La Mancha, 332; Castilla y León, 371; Cataluña, 1.164; Extremadura, 135; Galicia, 336; La Rioja, 42; Comunidad de Madrid, 1.124; Región de Murcia, 325; Comunidad Foral de Navarra, 88; País Vasco, 143; y Comunidad Valenciana, 649.