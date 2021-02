«No será fácil, pero las finales hay que correrlas»

Nuevo título para Andrea Jiménez, el primero como Sub’23 pero otro más en pista cubierta, donde la abulense sabe sacar lo mejor de sí misma. Este domingo volvía a dejarlo claro en el Palau Velodrom Luis Puig de Valencia, donde se hacía con el título de campeona de España Sub’23 en Pista Cubierta de los 400 metros lisos con récord incluido –54’’00– de los campeonatos. No fue sencillo. «Fue una carrera muy disputada, reñida y con un final muy emocionante con Sara Gallego» reconoce la abulense. La catalana del L’Hospitalet Atletismo –54’’08– le llevó al límite en un sprint final en el que Andrea no dejó escapar el triunfo. Se lo trabajó desde el mismo momento de la salida. «La idea era salir fuerte, como suelo hacer, para coger la calle libre y a partir de ahí tirar».Una estrategia que tiene clara la atleta del Playas de Castellón.

La abulense, ‘coleccionista’ de títulos y récords, firmó uno más en su carrera. Batía el récord de los campeonatos que desde 2019 tenía Paula Iglesias con 54’’02.«Contenta y con ganas de bajar un poquito más esa marca, de darla un nuevo bocado» señala Andrea Jiménez sobre sus 54’’00 y mirando ya al Campeonato de España Absoluto que se disputa este fin de semana en Madrid y al que la abulense llega como la vigente campeona. Fue la última prueba que disputó a las puertas del confinamiento, al que llegó como campeona después de una gran carrera en Ourense que dominó –53’’75– de principio a fin ante Carmen Avilés y Carmen Sánchez. Entonces no perdió la oportunidad de hacerse con el oro en una edición a la que la gran favorita, Aauri Lorena Bokesa (11 títulos de campeona de España al Aire Libre y Pista Cubierta) llegaba tocada. Esta vez Aauri llega a tope. La atleta del FCBarcelona ha demostrado que el 2021 lo ha comenzado en plena forma, bajando incluso de los 53 segundos –52’’93– en el Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting de Suiza. «Es verdad que hay rivales muy fuertes, pero las finales hay que correrlas» reconoce la abulense ante el campeonato que aguarda y en un año con una preparación enfocada de una manera diferente.

«Por cuestiones de estudios –está haciendo Matemáticas en Madrid– decidimos comenzar la temporada más tarde» explica. El Campeonato de España de Pista Cubierta de Clubes Femenino - Copa Iberdrola fue su primera carrera hace un par de semanas. «Esta temporada sólo voy a disputar tres carreras en pista cubierta» detalla. «Es verdad que cuantas más carreras, mejor. Por muy bien que entrenes, hay que coger la chispa de competir, pero poco a poco van saliendo las cosas. La semana pasada no me quedé con muy buen sabor de boca con la carrera que hice –54’’59– pero este fin de semana he cogido más confianza para el Absoluto».

Llegar como vigente campeona no es una presión, «más bien es un orgullo, un reto. Haberlo ganado un año no quiere decir nada, no te obliga a serlo al año siguiente. Son campeonatos diferentes». Tiene muy claro que en la pista cubierta de Gallur –el escenario donde en 2020 batía el récord de España Sub’20 con una marca de 53’’48– se encontrará este fin de semana con «rivales muy fuertes. No será fácil, pero siempre puede haber sorpresas. En una final puede ocurrir de todo, nada está decidido.Hasta que no se pase la línea de meta todo puede pasar».