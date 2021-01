Las opas lamentan las "formas" del Decreto de la PAC

Las organizaciones profesionales agrarias valoraron hoy el Real Decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros de transición hacia la nueva Política Agraria Común (PAC) y, en general, pusieron de relieve su fondo “bueno” si bien lamentaron “las formas” en las que se ha aprobado. En este sentido, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, auguró que “va a cabrear un poco a todo el mundo”.

Así lo puso de relieve en declaraciones a Ical al entender que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha tenido en cuenta las propuestas tanto de las comunidades como de las organizaciones agrarias, que entre otros aspectos habían propuesto “recorrer este camino” en un periodo de cuatro o cinco años para que así los agricultores notaran “menos” la diferencia de ingresos entre uno y otro año.

“No tenemos conocimiento de por qué se han empeñado en hacerlo en dos años y no en el periodo de vigencia”, trasladó Dujo. “No se han tenido en cuenta las cosas y no es momento de cabreo en estos momentos cuando hay que negociar esta primavera el plan estratégico que hay que mandar a Bruselas”, añadió. “El Ministerio debe hacer caso a las opas y a las comunidades autónomas en su planteamiento, no tener mano dura y hacer solo lo que estime oportuno”, añadió.

Dujo recordó que la convergencia en los pagos es algo que está sobre la mesa desde hace años y así se está “avanzando” pero la “queja” que se manifiesta es que se preveía que se iba a desarrollar durante el periodo de vigencia de la nueva PAC, mientras que el Gobierno lo ha adelantado “de forma brusca” en estos dos ejercicios. “Hay muchos agricultores que tienen una proyección de ingresos de x y que ahora, de golpe y porrazo, se los quitas, lo que distorsiona de manera importante la rentabilidad de la explotación”, concluyó.

En una línea parecida se expresó, en nombre de la Alianza, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, quien consideró que este real decreto y el anticipo de la normativa europea en materia de convergencia “no tiene por qué ser malo” aunque lamentó que todavía no se conozcan los números, que constituye “la clave de la cuestión”.

“No podemos decir si es bueno o malo para Castilla y León porque no conocemos los datos”, insistió González, quien sí expresó su preocupación por que las cosas “se hagan sin consenso y sin ofrecer todos los datos”, porque además recordó que son las comunidades quienes finalmente tienen que aplicar la normativa europea. Dado que el borrador de este texto se conocía desde septiembre, el secretario general de UPA advirtió que no se puede alegar que no se tenía conocimiento de ello.

“La reforma de la PAC hay que hacerla”, aseveró González, quien apostilló que el hecho de converger antes “no tiene por qué ser malo”, insistió. Sin embargo, sí echó en falta un artículo en el que se recojan posibles excepciones de propietarios con derechos antiguos y que constituyen casos “excepcionales” y que abogó por “corregir”.

González abogó por la igualdad de pago en las mismas condiciones y por “cuidar” a aquellas personas que mantienen la actividad, en lugar de mantener los pagos a aquellas personas que tenían unos derechos altos “por algo que tenían”.

Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), su secretario general en la Comunidad, Jesús Manuel González Palacín se preguntó también por la afectación que tendrá esta norma pero lamentó que por el momento no se dispone de los datos concretos de una medida que afectará en especial a los derechos más altos. “Muchos lo son injustamete porque lo son en función de lo que tuvieron hace años y que no se corresponde con la realidad”, aunque puntualizó que en otros casos no es así y “necesitan una ayuda importante”.

“Entiendo que Andalucía esté que eche las muelas porque solo tienen que perder”, declaró Palacín, mientras que Castilla-La Mancha es “la que más gana”, además de que dijo desconocer la “estrategia” que ha llevado al Gobierno a la aprobación del adelanto de esta convergencia porque “podían haber esperado un par de años” porque lo “ideal” habría sido acometerlo de forma “progresiva”.

También Palacín lamentó la falta de consenso con las comunidades, en especial en el que consideró que es “el momento más inoportuno para enfadar a las comunidades” cuando hay que “rematar” un plan estratégico en los dos próximos meses. “En ese sentido lo han hecho muy mal, porque enfadas a mucha gente y contentas a muy poca” porque quienes tienen los derechos bajos “lo van a notar muy poco”.

Carencias

El presidente de Asaja no ocultó cierto “recelo” en la prohibición a la recolección nocturna que se incluye en este Real Decreto, en especial en el caso de determinados cultivos. “Se empieza por un poco y se acaba por todo”, auguró Dujo, quien recordó que en Castilla y León hay tareas que requieren de una recolección nocturna, como se hace en el caso del empacado o la recogida en Rueda (Valladolid). “Cualquier prohibición debe tener el consenso”, recalcó Dujo.

Por su parte, Aurelio González también echó en falta que, al igual que se adelanta la convergencia, se haga lo mismo con otros aspectos, como es el caso de la aplicación de conceptos como el del agricultor activo o el activo plus.