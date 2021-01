Arévalo suspende la fiesta de la patrona

La evolución de la pandemia en tierras abulenses y especialmente en la capital de la Moraña, en Arévalo, ha llevado a tomar una decisión que se veía venir pero que el alcalde hacía oficial este martes 26 de enero y es la suspensión oficial de las fiestas de la patrona, la Virgen de las Angustias, cuyos actos centrales se celebrarían el 9 de febrero.

El regidor Francisco León firma la resolución por la que se da cuenta de la toma de esta decisión que tuvo lugar «por asentimiento» un día antes, el 25 de enero en el seno de la Comisión Informativa de Juventud, Turismo, Deportes y Festejos por la que se acuerda la citada suspensión.

Decíamos que se veían venir porque el pasado 20 de enero ya Diario de Ávila daba cuenta de que la Hermandad de la Virgen de las Angustias de Arévalo y la Parroquia habían optado por la suspensión de los actos multitudinarios ligados a la fiesta de la patrona. Así informaron de la suspensión de la procesión y la subasta que tradicionalmente tiene lugar en la plaza del Arrabal, una vez que la imagen de la Virgen llega de nuevo a la iglesia parroquial de Santo Domingo.

Lo que sí se mantiene es la misa principal del día 9 de febrero, con las pertinentes medidas restrictivas que pasan por la reducción del aforo a 25 personas. Para esa celebración en principio está prevista la asistencia del obispo, José María Gil Tamayo. En principio también se mantendrá la novena a la Virgen de las Angustias, que comenzará el domingo 31 de enero.

Retransmisión de la misa. Tres días después de decidirse la suspensión de los actos multitudinarios, es decir el pasado día 23 también Diario de Ávila anunció que para paliar al menos en parte la imposibilidad de asistir a los pocos actos que se mantendrían, la 8 de Ávila CyLTV retransmitirían la misa central de las fiesta de la patrona de Arévalo, la Virgen de las Angustias, gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Será la forma de que los habitantes de Arévalo puedan asistir este año a la misa de su patrona, ya que las condiciones sanitarias obligan a su celebración prácticamente a puerta cerrada, puesto que solo se permite el acceso a 25 personas, incluidos los sacerdotes concelebrantes, miembros de la cofradía y autoridades.

En el caso de la novena a la Virgen, que se celebrará a partir del día 31, también a puerta cerrada será retransmitida en directo por Radio Adaja, con la colaboración de la Cofradía de la Virgen de las Angustias.

No es la primera decisión drástica que toma el Ayuntamiento de Arévalo, a fin de seguir las recomendaciones marcadas por la Junta de Castilla y León y es que desde el día 23 mantiene cerradas al público todas las instalaciones culturales municipales; esto es, el Museo de Historia, el Centro de Interpretación del Mudéjar, el Centro de Interpretación de la Naturaleza/Museo del Cereal, así como la Oficina de Información Turística. Igualmente, la biblioteca municipal dará servicio de préstamo y devolución de libros mediante cita previa (661/30 36 03). Y es que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha querido asumir la responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible, la transmisión comunitaria no controlada. Ya la semana pasada el alcalde, Francisco León, volvió a insistir a la población en la necesidad de que los arevalenses se confinen voluntariamente en las próximas semanas y no salga a la calle salvo para las acciones estrictamente necesarias.