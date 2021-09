Aldudo critica que Por Ávila no actúe en los carriles bici

El portavoz socialista del área de Deporte, Josúe Aldudo, reitera que “el equipo de gobierno de Por Ávila ni está ni se le espera, a juzgar por el estado en el que tiene buena parte de la ciudad, y en concreto, las instalaciones deportivas, que dejan bastante que desear”. En esta ocasión se refiere el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila a los carriles bici, recordando que “según el programa electoral de Por Ávila iban a ser el centro de obras de reparación y mantenimiento, además de una ampliación de la red". Pues bien, para Aldudo, "más de dos años después, seguimos con una infraestructura donde el mantenimiento, precisamente, brilla por su ausencia”.

“En la Semana de la Movilidad y la Semana Europea del Deporte, en Ávila, se constata que no hay voluntad de impulsar la movilidad sostenible ni los hábitos saludables mediante la práctica deportiva de la bicicleta” ha dicho el concejal socialista quien lamenta que “Por Ávila únicamente esté centrado en la política de farándula y no acometa las mejoras que requiere la ciudad, que son muchas y que afectan a todos los ámbitos, no sólo al deportivo”.

Josué Aldudo recuerda que “en ese programa electoral de 2019, el actual equipo de gobierno hablaba de que las infraestructuras deportivas de la ciudad tenían que dar un salto cualitativo y cuantitativo. La cuestión es: ¿a qué espera?”.