En el ojo del huracán

Del cero al infinito. Como siempre. Cuando parecía que España se iba a llevar ‘fácilmente’ la Eurocopa y el Mundial tras el 6-0 a Alemania del pasado 17 de noviembre, ahora parece que no es nada después del triste empate a uno cosechado ante Grecia. Las tertulias de radio y televisión, así como los rotativos, miraban y castigaban al que tiene que llevarse los ‘palos’, el entrenador, Luis Enrique, pero también al capitán, Sergio Ramos, que en el minuto 46 se fue a la caseta. ¿Afán por batir el récord absoluto de internacionalidades?, se preguntaban los más beligerantes, que mostraban un dato demoledor:80 por ciento de posesión y tres tiros a puerta.

Y por si quedaba alguna duda, el seleccionador la confirmó:estaba pactado. «Sergio está perfectamente. Lo habíamos hablado porque viene de no jugar con su club debido a un golpe y estaba decidido de antemano que solo disputaría la primera parte». No bastó esto a los críticos de ‘Lucho’, que se cebaron con él y con el central madridista, ya que el sustituto del andaluz, Íñigo Martínez, fue el responsable del empate heleno al cometer un absurdo penalti.

La rueda de prensa del preparador nacional no fue muy agradable, ya que este ‘jugó’ a la defensiva ante los periodistas.

Así, reconoció que no esperaba este resultado en el arranque de la fase de clasificación para el Mundial de 2022 y lamentó no haber tenido «ni la frescura, ni la finura» para jugar contra un equipo como el heleno.

«¿Decepción? Catalogarlo como os apetezca, no esperábamos este resultado, no lo merecemos, merecíamos ganar por un gol, el resultado justo que campeaba en el marcador antes de que ellos marcaran. Para mí no es decepción. Lo que sí es cierto es que no hemos estado a la altura de este tipo de partidos para solventar las complicaciones», analizó.

Estadísticas

Al ser preguntado por la estadística que dice que España solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, Luis Enrique se mostró molesto: «Ni me dice nada, ni me preocupa. Estas estadísticas tan ventajistas me dan completamente igual. Ante un rival tan replegado nos ha faltado generar más ocasiones. Cuando hay pocos espacios hay que estar inspirado y en eso no hemos estado al nivel».

«Físicamente he visto a mi equipo a un nivel muy alto. En las presiones tras pérdida han sido de los mejores días. Grecia se ha acercado una vez, ni tan siquiera en el gol porque llega tras cometer dos errores. Mis jugadores en el plano físico han estado soberbios», destacó ‘Lucho’.

Respecto a los debutantes, aplaudió a Pedri y Bryan Gil: «Ya habéis visto lo que aporta Bryan, sale y desequilibra en acciones individuales y el desborde es un bien preciado en el fútbol actual. Y Pedri ha tenido la suerte de recibir un marcaje al hombre nada más salir».