Igea anima a una «rebelión ciudadana» para autoconfinarse

Una rebelión ciudadana contra el coronavirus desde el sofá. O desde cualquier estancia de la vivienda. Este fue el llamamiento realizado por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que instó a autoconfinarse ante una «incidencia desbocada» de contagios. Una «rebelión cívica», como dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para disminuir los contagios y la mortalidad, después de que esta semana se hayan superado durante varias jornada el número máximo de casos, con casi 3.000 diarios. No obstante, el número dos de la Junta defendió que no tiene sentido cerrar más sectores de actividad económica, tal y como ocurre en otras comunidades con incidencia acumulada similar, sino adoptar medidas para limitar todo lo posible el contacto. «No entendemos la cerrazón del Gobierno que, desde luego, no se basa en ningún criterio que se nos haya explicado», defendió Igea, quien insistió en que no se trata de emprender una «guerra» contra nadie, ya que la única guerra es «contra el virus». «Pocas batallas sociales ha habido en este país como esta, el compromiso ciudadano salva vidas, debes pelear por los tuyos, por tu familia, sólo pedimos una cosa, que se queden en casa, esa es la revuelta ciudadana», argumentó Igea.

El vicepresidente argumentó, ante esas diferencias con el Gobierno, que la Junta «no está en guerra con nadie, sino con el virus», y precisó que el llamamiento a la población es a la «rebelión ciudadana» para disminuir contagios y mortalidad. «No se alienta un conflicto político», recalcó, convencido de que hay que comunicar la realidad a los ciudadanos y subrayó que se han puesto en marcha todas las medidas para proteger a la población. «Hay que actuar con determinación y convicción, no se quiere buscar el enfrentamiento», remarcó.

En este contexto el vicepresidente destacó que la incidencia de la covid-19 en la Comunidad «está desbocada» aunque reconoció que ya no se crece como hace una semana por la efectividad de las medidas impuestas. «Que nadie se equivoque, no va en contra del gobierno, no es una pelea política, en una pelea por la vida y la salud de las ciudadanos, en esa pelea no vamos a desfallecer», explicó.

Cierres comerciales

A lo largo de la comparecencia, rechazó entrar en un «conflicto político» e insistió en que la Junta ha adoptado una decisión para proteger la salud de los ciudadanos, pero si subrayó que el cierre de cierre de sectores comerciales o de colegios sin un confinamiento domiciliario no sirve y solo «castiga» a los más afectados por las restricciones. Por ello, defendió que la media más eficaz es limitar al máximo el contacto social y respaldó que los supermercados o farmacias estén abiertas a partir de las 20.00 horas en que se inicia el toque de queda, al entender un menor impacto por el número de clientes que puedan coincidir a la vez que no se incumple la ley al limitar un derecho.

«El riesgo es pequeño y el daño grande si no se confina a la gente a tiempo», argumentó en relación a mantener abiertos los supermercados y no cerrarlos a la hora del toque de queda, por lo que estimó que reducir el horario comercial está descartado y defendió la efectividad del toque de queda. «Queremos ver las calles y plazas de los municipios lo más vacías posible», declaró Igea, quien apostilló que es posible mantener la actividad física al aire libre aunque recalcó que el objetivo es evitar el contacto social porque «la incidencia está absolutamente desbocada» y los hospitales en el caso de algunas provincias se encuentran «al borde de su capacidad» sentenció.

Plan B

Por último, aseguró que no existe «un plan B» en caso de que el Tribunal Supremo tumbe el acuerdo del presidente de la Junta para adelantar el toque de queda y se mostró confiado en que les den la razón. «No tiene sentido que te den poder y no ejercerlo», aseveró en relación a la cogobernanza.