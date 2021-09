Noel y Christian, aspirantes al oro

Llegó la prueba en ruta, la fecha y la cita que desde antes de poner rumbo a Tokyo 2020 tenían señalado en su calendario particular Noel Martín y Christian Venge.Porque si hay una oportunidad de pelear por lo más alto del podio en estos Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 es ésta, una modalidad que el abulense y el castellonense manejan a la perfección y a la que llegan preparados. No sólo son los actuales campeones del Mundo, sino que, como han demostrado en lo ya competido en Tokyo, están preparados para hacerlo. La séptima posición en la prueba de Persecución en Pista fue un adelanto, un calentón en positivo que vino a rubricar que habían llegado en un buen momento de forma tras la preparación previa con la SelecciónEspañola en Mallorca. Y tras las primeras buenas sensaciones, el bronce en la Contrarreloj en Carretera, que rubricó que están dispuestos a todo. Y en Ruta son aún mejores.

Nueva cita en el Fuji Internacional Speedway y zonas aledañas, un trazado que comprende tramos en los que se rueda muy rápido con curvas delicadas y zonas de fuerza y gran dureza que pueden marcar importantes diferencias. Yes en estas zonas donde Noel Martín yChristian Venge quieren marcar las diferencias. Porque el abulense y el castellonense han conformado un tándem con mucho fondo y resistencia. Lo demostraron en la crono, donde con el paso de los kilómetros fueron a más ante el desgaste de sus rivales. Y en la jornada de este viernes –a partir de las 8,30 hora española– quieren volver a repetir estrategia. «La dureza va a ser enorme. Son nueve vueltas, hay que subir el tramo duro nueve veces y ahí en cada paso los que no estén a tope van a ir fuera. Nuestros tándems siempre, si no tienen averías, no suelen fallar» comentaba Félix García Casa, seleccionador nacional, ante la llegada de las pruebas en carretera.

El jersey arcoíris del abulense y el castellonense avisa que son los mejores, que están en forma, pero eso no asegura nada. Toca corre y a buen seguro que bajo unas condiciones meteorológicas complicadas. Porque la intensa lluvia ha sido una de las protagonistas en las carreras de este jueves. Junto a Noel y Christian estarán los también españoles Adolfo Bellido y Eloy Teruel, los argentinos José Tolosa-Maximiliano Ramón Gómez, los franceses Ermenault-Lloveras (oro en la reciente prueba contrarreloj), los británicos Duggleby - Bate, los húngaros Nagy - Ocelka, los irlandeses Byrne -Gordon, los neerlandeses Fransen-Schure y Bos-Bangma (campeones olímpicos en Persecución) y los serbios Smelcerovic - Petrovic.

El maillot y el definitivo billete a Tokyo 2020

Lucen Noel Martín y Christian Venge en Tokyo 2020 el maillot arcoíris. Lo hicieron en Persecución, en la Contrarreloj pero en especial en la prueba en Ruta de este viernes. Un maillot que significa muchas cosas.No sólo rubrica su condición de campeones del Mundo de Ciclismo Adaptado en Ruta, lo que les coloca con derecho a ser uno de los tándems favoritos al triunfo en Tokyo, sino que es la seña de identidad de un tándem que durante este 2021 consiguió lo imposible, hacerse en tiempo récord con una plaza para la cita paralímpica. Y el campeonato logrado en la localidad portuguesa de Cascais fue definitivo. Porque la medalla de oro los puso en la rampa de salida definitiva para estar en Tokyo. A partir de ese momento el tándem, que se conformó de manera oficial en 2021 conseguía su verdadero éxito, estar en los Juegos Paralímpicos de Tokyo.