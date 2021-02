PP, Vox y Nieto piden la dimisión del alcalde de Las Navas

Los grupos municipales de PP y Vox del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, junto con la concejal de Ciudadanos Raquel Nieto, han exigido la dimisión del alcalde de la localidad, Javier Sastre, ante las, aseguran, «graves irregularidades que se han venido produciendo en la tramitación del procedimiento de licitación de terrenos para la instalación de un macroparque fotovoltaico en terrenos propiedad de todos los vecinos de Las Navas.

Así lo anunciaban de manera conjunta en un comunicado remitido a los medios y en el que aseguran que «durante todo este tiempo hemos venido denunciando que se trataba de un proyecto sin pies ni cabeza y sacado de la chistera, un atentado contra el sentido común que engatusaba a los naveros, pero tras el que no había los beneficios pretendidos. A eso se añaden las prisas e irregularidades que se han venido cometiendo por parte del alcalde, desoyendo incluso las advertencias de los funcionarios públicos del Ayuntamiento en los Plenos, como hemos puesto de manifiesto».

La petición de dimisión del primer edil se produce, apuntan en este texto, porque «los vecinos de Las Navas del Marqués no merecemos un alcalde así, opaco, que saca a licitación unos terrenos que actualmente están arrendados y bajo convenio con los ganaderos del pueblo, y que lo hace de forma unilateral con una votación en Pleno no vinculante, como le advirtió en su momento el vicesecretario, y en un órgano no competente, pues esa decisión solo la puede tomar la Junta General de Accionistas de Montes de Las Navas S.A.».

Añaden, además, que «excluyó a los concejales de la oposición de estar presentes y formar parte de los órganos encargados de la apertura de los sobres de la licitación, ha dilapidado 18.000 euros de las arcas municipales en informes de despachos de abogados de Madrid que nunca ha hecho públicos, cuando el Ayuntamiento y Montes de Las Navas S.A. tienen en nómina a dos funcionarios públicos independientes (secretario y vicesecretario) que son las personas que tienen encomendada esta función, y no responde a los escritos de denuncia e impugnación presentados por SAT Majavieja, la organización profesional ASAJA y los grupos políticos de la oposición».

Para el PP, Vox y Raquel Nieto, «la gota que ha colmado el vaso fue la rueda de prensa ofrecida ayer (por el martes) por el alcalde junto a la única concejala del PSOE, cargada de falsedades y con una puesta en escena que buscaba, a través de sus declaraciones y manipulaciones, coaccionar y forzar la dimisión de una concejala del Ayuntamiento. Fue una actuación, humana y políticamente, condenable que no puede pasarse por alto».

Señalan que, «acorralado ante las irregularidades que venimos denunciando y en connivencia con la concejal socialista, el alcalde intentó ayer tirar por la calle de en medio ante las denuncias civiles y penales que sabe que se le venían encima y, jugando con las personas, anunció esa dimisión de la concejala, e incluso se atrevió a dar el nombre de la persona que la va a sustituir, cuando, tanto él como la concejal socialista, sabían que es mentira».

Para finalizar, los concejales de PP, Vox y Nieto recuerdan a Javier Sastre que «el Ayuntamiento no es un juego» y reiteran la necesidad de que, «por decencia y dignidad política, dimita; así lo exige la nueva mayoría de concejales que conformamos este Ayuntamiento, porque ha defraudado la confianza y esperanzas que muchos vecinos de Las Navas depositaron en él».