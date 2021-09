Tudanca critica las trabas a la comisión de residencias

“Ni siquiera la pandemia ha hecho cambiar, ha hecho reflexionar y, sobre todo, cambiar a la Junta. No han hecho más que tapar que hayamos sido la tercera comunidad autónoma de España con más en fallecidos en las residencias y poner palos en las ruedas para que la comisión de investigación que está aprobada en las Cortes no pudiera ponerse a funcionar”. Es la reflexión que hizo hoy el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, quien visitó hoy la localidad leonesa de Cistierna, acompañado de la coordinadora de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio, y del alcalde, Nicanor Sen.

Tudanca remarcó que la comisión de investigación, que todavía no se ha puesto en marcha por la decisión tomada de que se espere al 15 de septiembre para facilitar los nombres una vez que ésta se amplíe a la gestión del Gobierno central como mando único, tiene como afán “saber qué sucedió, qué falló y qué hay que cambiar para que que no vuelva a pasar y no volvamos a sufrir este drama y esta vergüenza en las residencias”.

Así lo señaló tras reunirse con representantes del centro residencial de Cistierna, sobre la que elogió la implicación del Ayuntamiento en su gestión y tras reclamar -como recordó que hace desde 2017- la necesidad de cambiar el modelo de atención de esos centros, para los que reclamó “un mayor peso de los público” y no dejarlas “en manos de quienes solo quieren hacer negocios con la vejez de los castellanos y leoneses”, además de ayudas a entidades como los ayuntamientos que trabajar para mejorar sus condiciones.

El líder socialista recordó que el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León recoge un incremento de al menos un 25 por ciento de la plazas públicas residenciales en Castilla y León. “No han hecho nada y hay que hacerlo ya” reclamó después de reprochar que la Junta “cada vez que hay un desastre se echa las manos a la cabeza escandalizada y llama a la reflexión pero no toma una sola decisión”.