Tudanca pide una reunión a Arrimadas en su visita del lunes

El secretario regional del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido formalmente una reunión con la máxima dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante la visita que tiene prevista el próximo lunes a la Comunidad para que "conozca la verdad" y abordar así la moción de censura que los socialistas han presentado en la Comunidad. Así lo ha avanzado la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, quien ha considerado que es necesario ese encuentro porque Ciudadanos "tiene que escuchar" a los ciudadanos de Castilla y León. "No deben escuchar los cantos de sirena de un Mañueco a quien no cree nadie en Castilla y León", ha señalado. Está previsto que Arrimadas mantenga inicialmente un encuentro con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y con el vicepresidente, Francisco Igea, para respaldar al Gobierno de coalición en la Comunidad, ya que, como ha señalado, la formación naranja no prevé respaldar la moción de censura en la Comunidad.