Más de 200 participantes en el Concurso de Saltos

Más de 200 binomios (jinetes-amazonas y caballos) va a tomar parte en el Concurso Nacional de Saltos 4 estrellas, que se disputa en la pista municipal de San Segundo entre el jueves 26 y el domingo 29 de agosto. El concurso se retoma dos años después ya que ni en el 2019 ni el 2020 se pudo celebrar: en el 2019 por la sequía y en el 2020 por la pandemia, recordaba el teniente de alcalde responsable de Cultura e Interior, José Ramón Budiño, en la presentación de esta nueva edición del tradicional concurso de saltos de Ávila. En la presentación del concurso, además del teniente de alcalde, también estuvo presente el concejal de deportes Félix Meneses, así como Javier R. de la Flor y María Teja, director técnico y directora comercial, respectivamente, de la empresa One To Go, adjudicataria del contrato de organización, ha presentado hoy esta prueba que se celebrará atendiendo a todas las medidas y protocolos Covid-19 establecidos por las autoridades sanitarias.

Con un aforo para un millar de espectadores y entrada gratuita, el Ayuntamiento de Ávila recupera el Concurso de Saltos Nacional tras dos años sin poder celebrarse y mantiene, además, la categoría cuatro estrellas, que era la que el concurso

Entre las pruebas oficiales y las complementarias, el concurso reunirá más de 200 caballos e incluirá las tradicionales pruebas nocturnas, aunque con novedades, respecto a años anteriores. Estas pruebas nocturnas se celebrarán el viernes y el sábado, a partir de las 21,30 horas. La primera de ellas, de seis barras progresivas y la segunda, denominada ‘Sponsors Challenge’, con diez parejas de jinetes en las que primará, sobre todo, la velocidad y, claro está, que los concursantes no derriben los obstáculos. Será, por lo tanto una prueba muy rápida y emocionante. Una misma emoción que se verá también en la prueba de las seis barras que, a medida que los participantes las vayan superando, irán subiendo en altura, hasta quedar el último binomio.

En el transcurso de la competición, se repartirán 30.000 euros en premios, entre los que destaca el Gran Premio del ayuntamiento de Ávila, que se disputará, sobre una altura de 1,45 metros, en la jornada del domingo y que está dotado con 8.000 euros.

El Ayuntamiento de Ávila destina 217.000 euros a este concurso para las próximas tres ediciones (2021, 2022 y 2023), del que resultó adjudicataria la empresa One To Go, que también ha preparado una oferta de actividades complementarias, como música durante el concurso o una zona de jinetes.

En cuanto al plantel de jinetes y amazonas participantes figuran Emilio García Torres, reciente ganador del Gran Premio del Pinar y jinetes participantes habituales en este concurso de Ávila como Juan Ignacio Álvarez Fermosell, Israel Cantero, Luis Fernández Gil Furnier, los hermanos Fernández Rey, Carmen García Torres (ha participado con el equipo nacional en diversas copas de naciones) y jinetes abulenses como Manuel y Jaime Gabarrón con sus hijos que ya están también en la competición, como recordaba Javier R. de la Flor.

Como es tradición en este concurso de saltos habrá apuestas con el sistema nasua, boletos tradicional de papel. Habrá cuatro taquillas de apuestas, tres dentro del Palacio gracias a la colaboración el Lienzo Norte y otras que se habilitará en la zona de abajo. Los accesos del público será libre y por un único punto ya que se debe controlar la entrada de las personas para que se supere el aforo de 1.000 personas que es lo establecido para este recinto deportivo.

Además del gran premio de 1,45 metros también habrá pruebas de 1:10, 1:20, 1:30 y 1:40. Además también habrá una prueba de por debajo de 1 metro para participantes iniciados. En cuanto al horario de las pruebas, está previsto para las 10,30-11, en función de los participantes y hasta las 14 horas. Por la tarde se reanudan las pruebas a las 16,00 horas, hasta las 20,30 horas.