El Ayuntamiento marca los usos de las instalaciones

Como otros muchos sectores sufre el deporte las consecuencias de una pandemia que no cesa. Actuó la Junta de Castilla y León, elevando la alerta sanitaria a nivel 4, y ha dado continuidad a esas actuaciones el Ayuntamiento de Ávila en lo que a deporte se refiere, en cuanto al acceso, uso y disfrute de unas instalaciones deportivas que durante este periodo de tiempo, y mientras siga la actual alerta sanitaria, verán su actividad visiblemente restringida. Unas medidas que hacía públicas este jueves el Consistorio abulense y con las que trata de adaptar las condiciones de utilización de las instalaciones deportivas a las nuevas medidas establecidas por la Junta de Castilla y León. Medidas que, como apuntan a través de una nota de prensa, podrían verse actualizadas en función de la situación médico-sanitaria así como de las disposiciones normativas que puedan establecerse por las autoridades competentes.

La nueva normativa marca de esta manera que «para poder realizar una competición, partido o evento en instalaciones municipales se necesitará autorización escrita del Ayuntamiento de Ávila, previa solicitud a través de sede electrónica de la entidad demandante» y que a su vez deberá contar con el permiso de la federación correspondiente. En instalaciones cerradas se mantiene la actual prohibición de público mientras que en instalaciones al aire libre, siempre y cuando existan butacas asignadas, el aforo máximo será del 33 por ciento, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila o de 1,5 metros de separación.

Suspende el Ayuntamiento de Ávila la apertura al público de instalaciones cubiertas municipales –pabellones, gimnasios y otras salas– para la actividad física, quedando limitada la misma a entrenamientos y competiciones que tengan la consideración de profesionales, de alto rendimiento (DAR) y de alto nivel (DAN) reconocidos oficialmente como tales; entrenamientos y competiciones de equipos que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal, competiciones de selecciones autonómicas y competiciones internacionales bajo la tutela de las federaciones deportivas españolas; entrenamientos y competiciones de equipos y deportistas que participen en competiciones de ámbito autonómico cuyas fases regulares den acceso a fases de ascenso a competiciones nacionales; entrenamientos y competiciones de equipos y deportistas que participen en competiciones de ámbito autonómico clasificatorias para competiciones nacionales; pruebas físicas de exámenes u oposiciones de carácter oficial y clases lectivas de educación reglada.

El deporte base, en el punto de mira. En un momento en el que el retorno del Deporte Base –como los Campeonatos Autonómicos de Edad– estaba sobre la mesa, las medidas implantadas desde el Ayuntamiento de Ávila en consonancia con la Junta son inequívocas. «No se permiten actividades de Juegos Escolares y deporte en edad hasta que lo permita la Junta de Castilla y León» señala el documento.

Queda abierta al público la piscina del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado siempre mediante reserva previa telefónica –entre las 15,30 y las 20,30 horas– con 48 horas de antelación.El aforo máximo será de 12 personas en el vaso grande y 4 en el pequeño. Para la natación deportiva el aforo alcanza los 30 nadadores. En el caso de las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva podrá realizarse actividad individual y por grupos siempre que se respeten los límites máximos marcados por la autoridad competente. Podrán seguir realizando sus actividades las escuelas de atletismo. En las pistas exteriores del Manuel Sánchez Granado, Ciudad Deportiva, el complejo Pedro García Andrino, la ribera del Adaja o la Multiusos estará permitida la actividad individual o colectiva sin contacto y respetando la distancia de seguridad.

No faltan en estas medidas la recomendación a todos los colectivos de riesgo para que eviten en la medida de lo posible asistir a estas instalaciones aunque en las mismas se mantenga la distancia de seguridad y prácticas de higiene como el lavado de manos, la señalización con la normativa y la limpieza y desinfección de las zonas comunes.

Los clubes siguen con sus actividades sin contacto

¿Pueden mantener los clubes de fútbol las actividades deportivas sin contacto que algunos ya venían realizando? Aunque la normativa no es sencilla de interpretar por nadie, ni siquiera los propios interesados, que buscaban respuestas este jueves sin encontrarla, parecer ser que sí. Bien es cierto que según apunta el Ayuntamiento «los campos de fútbol estarán abiertos para competiciones oficiales y sus entrenamientos para los equios que participen en competiciones que se rigen por el protocolo armonizado del Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas. No está permitido su uso para el deporte en edad escolar hasta que la Junta de Castilla y León lo comunique». Sin embargo, y aunque los clubes de fútbol hicieron publica la no inscripción de sus equipos en la competición, lo que podría afectarles en este sentido, sí podrán mantener o iniciar –algunos clubes tenían previsto hacerlo en estas fechas– actividades deportivas sin contacto.