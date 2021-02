Los vecinos de El Barraco ya tienen wifi gratis

Los vecinos de El Barraco ya pueden disfrutar de conexión gratuita de wifi en la localidad. Se ha conseguido a través del programa Wifi4EU (wifi gratis para la Unión Europea), con instalaciones wifi valoradas en 15.000 euros y conexiones de alta velocidad.

Este servicio está disponible desde principios de este mes con una instalación física y lógica de una red wifi en El Barraco, según informan desde el Ayuntamiento.

La instalación se ha realizado en 13 puntos de la localidad para así llevar el servicio a las diferentes zonas del pueblo. Se trata del exterior del Ayuntamiento, interior del Pabellón polideportivo y exterior de este espacio (campo de fútbol, piscina, etc.), calle Chorrito del Oro, exteriores del Museo de la Naturaleza Valle del Alberche, Centro Cultural Áureo Herrero, exteriores del cuartel de la guardia Civil, exteriores de la biblioteca municipal, la residencia de ancianos, Hogar del Jubilado municipal y la plaza de toros así como Virgen de la Piedad

Lo que se busca con todos estos puntos es que pueda haber una conexión a internet de forma gratuita, lo que permitirá disfrutar de mejores comunicaciones y de nuevas oportunidades de conexión que, en última instancia, ayuden a fortalecer la sociedad y economía.

Las redes financiadas a través de la iniciativa wifi4EU son gratuitas, no contienen publicidad y, además, en ellas no se recogen datos personales. Son conexiones de alta velocidad que se ejecutan a través de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) de la Comisión Europea y donde El Barraco es uno de los 3.400 municipios europeos con wifi gratis, de ellos 510 españoles y once de Ávila.

La iniciativa WiFi4EU promueve el libre acceso de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda Europa y así se puede ver en cómo se trasformado esta idea en los sitios elegidos por El Barraco en los distintos puntos de conexión.

Lo que la iniciativa ofrece a los municipios es la oportunidad de solicitar bonos por valor de 15.000 euros, que son los que se utilizan para instalar equipos de wifi en los espacios públicos que todavía no estén equipados con un punto de acceso a través de este sistema.