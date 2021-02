Bloober Team emprendió el camino del miedo en 2016 con Layers of Fear. El estudio polaco se sintió cómodo en el género y en los años posteriores lanzó Observer, Layers of Fear 2 y BlairWitch. Ahora acaba de publicar The Medium para PC y también como parte del Xbox Game Pass para las consolas de Microsoft. Con una poca habitual cámara fija, se trata de una aventura narrativa en tercera persona que sigue la línea de los juegos anteriores del estudio. La protagonista, Marianne, tiene unos poderes psíquicos que no controla bien y que le permiten interactuar con los muertos ya que vive a la vez en el mundo real y en el de los espíritus. Más que sustos, el miedo llega de una ambientación que no deja tranquilo al jugador.