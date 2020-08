Expulsado por incumplimiento

Varapalo tremendo el que se he llevado el piloto abulense Víctor Rodríguez, después de que su equipo, el 2R Racing Kawasaki, fuer expulsado este fin de semana del Campeonato del Mundo de Supersport 300 por incumplir las normas sanitarias contra el coronavirus que ha impuesto la empresa Dorna, organizadora de la competición. El equipo ya no pudo competir este fin de semana en Jerez, en la primera prueba del Mundial, y en principio la sanción abarca todo el resto de la temporada, por lo que el piloto de Piedralaves se quedarían sin poder disputar el Mundial esta temporada.

Al parecer, el equipo italiano al que pertenece Víctor Rodríguez organizó una reunión el pasado jueves por la tarde incumpliendo varias medidas de seguridad para la protección contra el coronavirus. En esta reunión, además, acudieron miembros de otros equipos.

El propio Víctor Rodríguez, en su cuenta oficial de Twitter, explicaba como habían sucedido los hechos, comentando que «el equipo con el que iba a participar en el Campeonato del Mundo puso un catering y dio de comer a otros equipos. Esto está prohibido por Dorna y solo lo pueden hacer las fábricas. Por lo que fue expulsado».

Ante esta situación, Rodríguez deja claro que «estoy de acuerdo con que se castigue a las personas que incumplen cualquier tipo de norma, pero al final los que vamos a pagar esta penalización somos los pilotos, que somos los que menos culpa tenemos de todo lo que ha pasado».

El piloto abulense concluía pidiendo «disculpas a la gente que me ha apoyado» y asegurando que «estamos haciendo todo lo posible para poder subirnos de nuevo a la moto pronto», dejando una puerta abierta a que pueda volver a competir, aunque de momento su equipo está fuera del Mundial.